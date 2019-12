Grunge müziğin temsilcilerinden ve 20 Eylül'de Backspacer isimli yeni albümlerini yayınlayacak olan Pearl Jam, albüm öncesinde bir internet sitesinden Backspacer Short isimli bir belgesel yayınladı. Bilbooard müzik dergisini haserine göre belgeselde albümden çıkan ilk single The Fixer ile Just Breathe ve Got Some adlı parçaları canlı olarak çaldı.