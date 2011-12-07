-Pearl Harbour baskınının 70. yıl dönümü HONOLULU (A.A) - 07.12.2011 - Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan Pearl Harbour baskınının yetmişinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler törenlerle anılıyor. Japonya'nın ''Tora-Tora-Tora'' (hücum) emriyle ABD'nin Büyük Okyanus'un göbeğinde bugün 50. eyalet olan Hawaii Adaları'na saldırması, limanda palamara bağlı savaş gemilerinde ölen 2 bin 390 askerin cenazeleri ve saldırıdan kurtulan ve sonraki yıllarda ölen askerler için törenler düzenleniyor. Törenlerde, saldırıdan sonraki yıllarda ve son iki yılda ölen askerlerin yakılmış cenazelerinin külleri gemi lombozlarına veya baca içlerine konuluyor. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'nin 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii Adaları'nın Oahu Adası'nda bulunan Amerikan Pasifik Filosu ve Pearl Harbour askerî üslerine karşı düzenlediği beklenmedik saldırı ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu. Japon harekatının amacı 2. Dünya Savaşı'nda savaşta Büyük Okyanus'ta Amerikan askeri müdahalesini önlemekti. Saldırıda 12 Amerikan savaş gemisi ağır yara almış ve batmış, 188 savaş uçağı imha edilmiş ve 2 bin 390 askeri ile 68 sivil ölmüştü. Pasifik Filosu'nun üç uçak gemisi, üssün önemli tankerleri, denizaltılar ve fabrika gemileri limanda olmadığı için saldırıdan zarar görmemişti. ''Utah'' ile USS Arizona gemilerinin kalıntıları hala Hawaii askeri üssü limanının derin sularında yatıyor. Batan bazı gemilerde cenazeler 7 Aralık 1941'den beri hiç çıkarılmadı ve tabiatın olağan haline bırakıldı. Arizona gemisinden kurtulan 334 askerden Vernon Olsen'nin külleri de Pearl Harbour'a getirildi.