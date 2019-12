-PDN PHOTO PLUS FOTOĞRAF FUARI NEW YORK'TA NEW YORK (A.A) - 29.10.2010 - "PDN Photo Plus Expo" fotoğraf fuarı, ABD'nin New York kentinde açıldı. Manhattan'da, Jacob Javits Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açan 400'e yakın firmanın katıldığı fuara, 3 gün içinde 50 binin üzerinde fotoğraf ve video meraklısının gelmesi bekleniyor. 27. kez düzenlenen fuarda, Canon, Nikon, Olympus, Sony, Leica gibi önde gelen fotoğraf makinesi üreticileri, IDC, Schnedir, Trek-Teck, Vimeo gibi video dünyasından lider firmalar, Lowepro, ThinkTank, Tamrac gibi çanta ve aksesuar firmaları, Sigma, Lensbaby, CarlZeiss gibi lens teknolojileri liderleri, Gitzo, Manfretto gibi tripod ve monopod firmaları en son yeniliklerini tüketicilere sunuyor. Adı ''fotoğraf'' fuarı olmasına rağmen, son 2 yılda profesyonel fotoğraf makinelerine de eklenen video teknolojilerinin ön plana çıktığı fuarda, sektörün iki lideri Canon ve Nikon video ekipmanlarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekmeye çalıştı. ABD'de çok ileri düzeyde olan ve ülkedeki fotoğraf endüstrisinin can damarını oluşturan ''düğün fotoğrafçılığı''na yönelik gelişmelerin daha çok yer bulduğu fuarda, yeni dijital albümler, fotoğraf işleme programları, yeni ışık sistemleri tanıtılıyor. Fuarda, Canon firması başta profesyonel DLSR makinesi Canon Eos 1D Mark IV olmak üzere HD görüntü çeken fotoğraf makinelerini tanıtırken, Japon firmasının aynı ülkeden rakibi olan Nikon da, aynı klasmandaki DSLR'ı Nikon D3S ve bu makine ile kullanılabilecek yan ürünleri tüketicilere sundu. Fuarda, New York'ta hergün binlerce fotoğraf ve video meraklısını mağazalarına çeken B&H Photo ile Adorrama, meslek kuruluşları Ulusal Basın Fotoğrafçıları Derneği (NPPA) ve Amerikan Medya Profesyonelleri Topluluğu (ASMP), New York Times gazetesi, Ipad ve Iphone markaları ile telefon ve bilgisayar dünyasında yeni bir dönem başlatan Apple, fotoğraf üzerine eğitim veren üniversiteler ve okullardan International Center of Photography, School of Visual Arts, Academy of Arts Enstitüsü de yeraldı. -VİDEO MUHABİRLERİ İLK KEZ SEMİNERLERDE- New York'ta yarın sona erecek fuarda, alanında uzman fotoğrafçılar, teknoloji liderleri, üniversitelerden akademisyenler ve foto muhabirlerinin de katıldığı 100'ün üzerinde seminer de düzenleniyor. PDN Photo Plus Expo'da seminerlere, bu yıl ilk kez video muhabirleri de katılıyor. İnternet dünyasının gelişmesi, tablet bilgisayarlar ile akıllı telefonların yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, gazetelerin sanal ortamlarda daha çok okuyucuya ulaşması sonucu ortaya çıkan ve ABD'de ''yeni tip gazetecilik'' olarak nitelendirilen ''video muhabirleri'', fuarda düzenlenen seminerde, yeni meslek dalının gelişimini ve tecrübelerini katılımcılara anlatacaklar.