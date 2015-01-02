Pazartesiden itibaren Sibirya soğukları geliyor

Pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, özellikle salı, çarşamba ve perşembe günü Türkiye'de hava buz kesecek. Marmara'da dahil tüm yurtta kar yağışı bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini

EGE: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, öğleden sonra Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.