-PAZARTESİ YAZ SAATİNE GEÇİLİYOR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında, bütün yurtta saatler, 28 Mart Pazartesi günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacak. Kış saati uygulamasına 31 Ekim 2010 tarihinde geçilirken saatler 04.00'te bir saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 10 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, 28 Mart Pazartesi günü saat 03.00'ten (pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece) itibaren bir saat ileri alınacak. Saatler, 30 Ekim 2010 Pazar günü saat 04.00'te geri alınacak. Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle birlikte mart ayının son pazar günü başlayıp, ekim ayının son pazar günü bitiyor. Ancak bu yıla özel Bakanlar Kurulu kararı ile saatler Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavının yapılması nedeniyle bir gün ileriye alındı. TEİAŞ'ın hesaplarına göre, yaz saati uygulaması ile yıllık ortalama 600-700 milyon kilovatsaat (kWh) tasarruf sağlanıyor.