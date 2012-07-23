Pazartesi sendromunun sebebi fazla uyku

Bu sabah yataktan kalmakta zorlandıysanız ‘neden’ diye düşünmeyin. ‘Sosyal jet-lag’ yaşıyor olabilirsiniz.



Chicago'daki Rush Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, ‘Pazartesi sendorumu’na bilimsel bir açıklama getirdi.

Uzmanların iddiasına göre; haftasonunda iş günlerine göre uykuyu fazla kaçıranların kendilerini yeniden toparlaması hafta ortasına kadar sürebiliyor.

Uzmanlar, uyku düzenindeki iki saatlik bir değişikliğin dahi bitkinliğe yol açtığını belirtirken tatil günlerinde geç saatlere kadar uyumanın haftaya kötü bir başlangıcın garantisi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Benzer bir araştırma yürüten Alman araştırmacı Till Roenneberg, bu durumu ‘sosyal jet-lag’ olarak tanımladı.

Roenneberg; uyku saatlerindeki dramatik değişikliklerin bitkinlikten daha ağır bedelleri olduğunu, alkol-sigara tüketimini yükselttiğini ve kafein içeren içeceklere düşkünlüğü artırdığını söyledi.

Alman araştırmacının 65 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre; uyku düzeni bozuk olan katılımcılar, aşırı kilo sorunu da yaşıyor.