T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pazartesi sendromunun sebebi fazla uyku

Chicago'daki Rush Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, ‘Pazartesi sendorumu’na bilimsel bir açıklama getirdi

23 Temmuz 2012 18:56

Bu sabah yataktan kalmakta zorlandıysanız ‘neden’ diye düşünmeyin. ‘Sosyal jet-lag’ yaşıyor olabilirsiniz.
 
Chicago'daki Rush Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, ‘Pazartesi sendorumu’na bilimsel bir açıklama getirdi.

Uzmanların iddiasına göre; haftasonunda iş günlerine göre uykuyu fazla kaçıranların kendilerini yeniden toparlaması hafta ortasına kadar sürebiliyor.

Uzmanlar, uyku düzenindeki iki saatlik bir değişikliğin dahi bitkinliğe yol açtığını belirtirken tatil günlerinde geç saatlere kadar uyumanın haftaya kötü bir başlangıcın garantisi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Benzer bir araştırma yürüten Alman araştırmacı Till Roenneberg, bu durumu ‘sosyal jet-lag’ olarak tanımladı.

Roenneberg; uyku saatlerindeki dramatik değişikliklerin bitkinlikten daha ağır bedelleri olduğunu, alkol-sigara tüketimini yükselttiğini ve kafein içeren içeceklere düşkünlüğü artırdığını söyledi.

Alman araştırmacının 65 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre; uyku düzeni bozuk olan katılımcılar, aşırı kilo sorunu da yaşıyor.

ETİKETLER

Pazartesi sendromu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24