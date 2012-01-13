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Yaşam

Pazartesi İstanbul'a kar yağacak

Hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Hafta sonu Marmara'da güneşli geçecek. İstanbullular Pazartesi günü giyeceklerine dikkat etmeli çünkü kar geliyor.




Pazartesi İstanbul'a kar yağacak

İstanbul’a Pazartesi günü yılın ilk ciddi kar yağışı geliyor. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı, Pazar’ı, Pazartesi’ne bağlayan geceyarısı başlayacak ve gün içinde etkisini artıracak. Gözlenen hava sistemlerinde bir değişiklik olmazsa İstanbul’un Anadolu yakasında metrekareye yağacak kar kalınlığının 5 ile 30 mm arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu kalınlık birçok ilçenin bembeyaz örtüyle kaplanması demek olacak. Yetkililer, kar yağışının gözlendiği saatlerde karayel rüzgarının da etkili olacağını belirterek, İstanbullular’ın dikkatli olmalarını istedi.


Hafta sonu 1-3 derece artacak

Hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun doğu bölgelerinde aralıklarla görülecek yağışların kıyılar, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Osmaniye, Hatay ve K.Maraş çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara ile iç kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgelerde hava durumu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:


Marmara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve K.Maraş çevrelerinin akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, K.Maraş'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile sabah saatlerinde Tokat,Giresun ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde hafif olmak üzere kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karlakarışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batman ve Siirt çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


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