Pazartesi günü İstanbul'a kar geliyor, sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonundan itibaren tüm yurtta sıcaklığın 3 ila 5 derece azalmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji’nin verdiği bilgiye göre hava sıcaklığında yarın (Perşembe) önemli bir değişiklik beklenmiyor. Cuma günü ise kuzey ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece, hafta sonunda yurt genelinde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Meteoroloji Pazartesi gününe kadar buz ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını önerdi. Salı gecesi iç bölgelerde sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar ineceği tahmin edildi.

İstanbul'da hava sıcaklığı pazar günü 2 derece olacak.

Cumartesi gününe kadar hava az bulutlu ve açık olacak. Cumartesi gecesinden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Pazar günü kar bekleniyor. Çok aşırı bir yağış olmayacak ancak hava soğuyacak.



Buzlanma ve don uyarısı



Doğu Anadolu'da kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya kıyıları ile Fethiye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu (10)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (5)

İZMİR: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu (14)

ADANA: Parçalı ve az bulutlu (17)

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı (14) SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu (13)

VAN: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (2)

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (-9)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (9)



Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile doğu kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.

EGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Fethiye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarında pus, iç kesimlerinde yer yer sis görülecek.

AKDENİZ: Batı ve orta kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Antalya kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt'ta kuvvetli olmak üzere, iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere, genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.