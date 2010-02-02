Pazarları açık ama kapanış saati 20.00

Alışveriş Merkezlerinin (AVM) pazar günü kapatılması yetkisini yerel yönetimlere veren düzenlemeden vazgeçildi. Yeni yasada AVM'lerin pazar mesaisinin 10.00-20.00 arası olması planlanıyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Bakkal Amca devri bitti' çıkışının ardından, gözler, büyük marketlerin kent dışına taşınmasına yönelik tartışmalara çevrildi. Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, AVM'lerin pazar günü çalışması konusundaki yetkiyi belediyelere bırakırken, sektörden büyük tepki gelmişti. Bakanlık, bunun üzerine bu konudaki yetkiyi belediyelere (veya valiliklere) bırakmama kararı aldı. Böylece, hem konu belediyelerin inisiyatifinden çıkarılacak hem de farklı illerde farklı uygulamalara gidilmesi önlenecek. Buna göre, AVM'ler artık Batı ülkelerindeki gibi 10.00-20.00 şeklinde öngörülen saat diliminde (Şu an büyük çoğunluk 22.00'de kapanıyor) açık kalacak. Ancak bar, restoran ve sanat galerileri gibi sosyal alanlar, bu kısıtlamaya tabi tutulmayacak. AVM'leri şehir dışına taşıma gibi çok radikal talepler geldiğini aktaran Sanayi ve Ticaret Başkanı Nihat Ergün, 'Adam milyon dolarlık bir yatırım yapmış, bu yatırımı alıp nereye götüreceksiniz. 'Kapatıyorum seni arkadaş git şehir dışında yap' demenin imkanı var mı? Chavez fikirleri gibi' dedi. Ergün, bundan sonra kurulacak AVM'lere bir takım kurallar getireceklerini belirterek, ancak mevcut merkezleri taşımak gibi bir gayeleri olmadığını söyledi. Ergün, 'Mevcutları tekerlekli olsalardı bir yere taşırdık. Kuralları belirleyelim, alışveriş merkezleri gene olsun. Bunun piyasa ekonomisi içerisinde önüne geçmek, bunları yasaklamak doğru değil' dedi.



Yenilere düzen geliyor





AVM'lerin tedarikçiyle olan ilişkisini de düzenleyeceklerini ifade eden Bakan Ergün, 'Bir alışveriş merkezi olacaksa içinde, sohbetevi, imza günleri yapılabilecek, kitap satılacak birtakım sosyal aktivite, kültürel aktivitelerin de yapılacağı mekanlar getiriyoruz' diye konuştu. Ergün, 'Özellikle 5 bin, 10 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinin kentteki yapılaşmayı, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkilemesi önlenecek. Rastgele yerlere alışveriş merkezi yapılması doğru değil. Düzenleme şimdi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak ve Meclise sevk edilecek. Mart ayı içerisinde de yasalaşma faaliyetine girmiş olur' dedi.





Cironun yüzde 42'si pazar günleri oluyor







AVM'lerin pazar günü kapanması tartışmalarını değerlendiren Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkan Hakan Kodal, 'Türkiye'de birçok şirket, cumartesi, yarım gün de olsa çalışıyor. Pazar günü kapalı olma, tüketici beklentilerine karşıdır. Pazar günü kapanmak AVM'lerde çalışan yaklaşık 350 bin çalışan için istihdam sorununa yol olacaktır' dedi. AYD'nin Tüketici Algı Araştırması sonuçlarına göre, müşterilerinin yüzde 42,6'sı pazar günü alışverişe gitmeyi tercih ederken, yüzde 73,8'inin hafta sonu AVM'leri ziyaret etmeyi tercih ettikleri saptandı. AVM'lerin hafta sonu yaptıkları ciro, sektör cirosunun yüzde 60'ını bulurken, sadece pazar günü elde edilen pay ise yüzde 35'lerde.





109 Yeni AVM geliyor







Şu an Türkiye'de 238 aktif AVM var. Türkiye'de planlama ve inşa aşamasında ise 109 ayrı AVM projesi bulunuyor. İnşaatı süren 34 yeni AVM de bu yıl içinde açılacak. 2009'DA açılan AVM sayısı 29 olurken, bunların büyük bölümü kriz öncesinde başlamıştı. Bu AVM'lerin yüzde 80'i Ankara ve İstanbul'da yer alıyor. Türkiye'de şu anda 81 ilin sadece 39'unda AVM bulunuyor. Yani 42 ilde yok

sektör, yılı 21 milyar TL ciro ile kapatırken, bu rakamın 2010 sonunda 25 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. 2009'da AVM'lere yönelik toplam ziyaretçi sayısı ise 1 milyar kişi oldu.