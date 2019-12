Pazarda domates satan bakan!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, millete tepeden bakan iktidarlar döneminin sona erdiğini belirterek, Biz böbürlenmedik. Bizim ayaklarımız yerden kesilmedi. Zaten ayaklar yerden kesildiği an Başbakan da onu kesiyor. Atıyor kenara koyuyor'' dedi.



Bursa'da partisinin Yıldırım ilçe teşkilatının düzenlediği kahvaltıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, artık Türkiye'de millete tepeden bakan iktidarlar döneminin, AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den itibaren kapandığını savundu. O gün hizmetler döneminin başladığını kaydeden Bakan Çelik, “Biz böbürlenmedik. `Bakan oldun da ne oldu?', Faruk Çelik olarak dün Cuma Pazarı'nda domates satan insan değil misin? Bizim ayaklarımız yerden kesilmedi. Zaten ayaklar yerden kesildiği an Başbakan da onu kesiyor. Atıyor, kenara koyuyor” diye konuştu. Dünya genelindeki ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğine dikkat çeken Faruk Çelik, şöyle konuştu:



“Türkiye ihracatını 5 yılda 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkardı. Mal üretiyoruz ancak, sattığımız malları alan ülkeler sıkıntıda. Her ülkede bunlar yaşanıyor. Yarı yarıya satılan mallar azaldı. Bunlar işsizliğin artmasına, sosyal hadiselere sebebiyet vermeye başladı. Gücü olmayanlar, projesi olmayanlar 2001, 2002 yıllarında beceriksizliklerinden dolayı Türkiye'yi krizlere sürüklediler. Bankaları batırdılar. Çuval çuval para kaçırdılar. Bundan dolayı yaşanan krizi istismar edebilirler. Kriz küresel bir kriz, bizden kaynaklanan bir kriz değil. Türkiye'de yaşayan 71.5 milyon vatandaşdan kaynaklanan bir kriz değil. Bununla mücadele ederken iyi ki Ak Parti var. Bir düşünün 2002 den önceki yıllardaki iktidarlar olsa, kitap attı diye karmakarışık olup, hükümetlerin devrildiği, borsaların, dövizlerin faizlerin içinden çıkılmaz hal aldığı bir ortam olurdu.”



Muhalefete çattı



Yerel seçimlerle ilgili olarak muhalefete çatan Faruk Çelik şunları söyledi:



“Çıkmış birileri kapı kapı dolaşıyor. Milleti hatırlamışlar. Seçim var, oy koparacaklar. Ne yapacaksın söyler misin? Sen belediye yasasını biliyor musun? Bu yasa büyükşehir, ilçe belediyeleri ve iktidara ne yapıyor biliyor musun? Çok geride kaldılar. Artık Türkiye'de gelişen olaylara ayak uyduramayan bir muhalefet anlayışı var. Millet niye oy vermiyor, niye millet desteklemiyor. Çağın gerisinde kaldılar. Kapıkule'den ötesini göremiyorlar. Sanki millet bunları görmemiş 2001'de denememiş gibi. 90'lı yılları kayıp yıllar haline getirdiler. Yeniden çıkmışlar oy avcılığına. Buna aldanacak millet yok. Hiç kimse milletin kafasını bulandırmaya çalışmasın.”



Uludağ Üniversitesi ikiye bölünüyor



Uludağ Üniversitesi ile ilgili olarak Meclis'e yeni bir yasa tasarısı verdiklerini anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Uludağ Üniversitesi'nin teknik üniversite ve genel üniversite olarak iki ayrı üniversiteye bölüneceğini, Bursa'da Yıldırım İlçesi'nde de bir vakıf üniversitesinin kurulacağını sözlerine ekledi.