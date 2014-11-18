Pazar yerinde şehit edilen astsubayın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da eşi ile birlikte semt pazarında alışveriş yaparken maskeli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen astsubay Necdet Aydoğdu'nun katil zanlısı olduğu ileri sürülen Y.E.T., polis tarafından Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde yakalandı.

Polis, 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla türkü bar işletmecisi 50 yaşındaki C.A.'yı da gözaltına alırken, saldırıda kullanıldığı sanılan tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, 29 Ekim 2014'te Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki semt pazarında meydana gelen olayda, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nda görevli 25 yaşındaki Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu, aşeren hamile eşi Esra Aydoğdu'na meyve almak istediği sırada yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Ağır yaralanan Astsubay Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Şehit Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu'nun her yerde aranan cinayet şüphelilerinden Y.E.T., bugün akşam saatlerinde saklandığı Terzialiler Mahallesi'ndeki bir türkü barda yakalandı. Ayrıca Y.E.T.'nin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen işyerinin işletmecisi C.A. da gözaltına alındı.

Operasyona 70 polis katıldı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin 'Akrep' adı verilen hafif zırhlı araçlarla düzenlediği operasyona 70'e yakın polis memurunun katıldığı kaydedildi.



Astsubay Aydoğdu'nun şehit edilmesi sırasında kullanıldığı sanılan tabancının da ele geçirildiği belirtildi Ayrıca işyerindeki çelik kasa ile bilgisayara el konulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan iki kişi ile ele geçirilen malzemeler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.