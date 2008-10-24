Pazar günü köprü ve bazı yollar kapalı

İstanbul'da düzenlenecek “30. Kıtalararası Avrasya Maratonu” nedeniyle 26 Ekim Pazar günü Boğaziçi Köprüsü ile bazı yollar trafiğe kapatılacak.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası'nda Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayarak Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton dolayısıyla pazar günü saat 07.00'den yarış bitimine kadar bazı yollar kademeli olarak trafiğe kapalı tutulacak.



Anadolu Yakası



Buna göre, maratonun başlangıç noktası olan Anadolu Yakası'nda, Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım trafiğe kapalı olacak.



Avrupa Yakası



Avrupa Yakası'nda da Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. Kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı tutulacak.





Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli'de ise kapanacak yollar şöyle:

Merkez Komutanlığı Işıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız Işıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Palangalar Işıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım Alt Baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi Toprak Yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan Toprak Yol'a iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş Işıklar, Fındıklı Işıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'dan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön.



ALTERNATİF YOLLAR



Sürücülerin Anadolu yakasında kullanabilecekleri alternatif yollar şöyle:

E-5 Karayolundan gelişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) katılımlara, Mahiriz Caddesinden geliş Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolunu takiben FSM'ye katılıma, Fenerbahçe'den geliş D-100 Karayolu güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolunu takiben FSM'ye katılıma, D-100 Karayolu kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek.





Avrupa yakasında kapatılacak noktalara alternatif yollar ise şöyle:

Ataköy 1. ve 9. Kısımdan E-5 Güney veya Kuzeye geçiş, tekrar dönüp Havuzlu Kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı istikameti. E-5 Kuzey ve Güney, Aksaray Varyant altından Vatan Caddesi.





Ordu Caddesinden Vatan Caddesine, Millet Caddesine geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı varyant, Edirnekapı varyanttan Rami'ye geçiş, 5 Basın Ekspres ve Hal yolundan TEM Otoyoluna katılım.

Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi.



ÇEVRE YOLLARINA ALTERNATİF YOLLAR



Çevre yollarına alternatif güzergahlar da şöyle:

Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, turnike sahası, Göztepe'den gelip TEM Otoyulu E-5 Karayolu kuzey ayrımı, Çamlıca turnikelerinden geliş Kozyatağı ayrımı, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprüaltı Halk Koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.





Ayrıca Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de kapatılacak yollar dolayısıyla araçlar Halaskargazi Caddesi–Taksim yönüne, Beşiktaş Ihlamur Caddesi–Divan yönüne, Palangalar Caddesi–Levent yönüne, Tarlabaşı Bulvarı–Bahariye Caddesine çevrilecek.





Öte yandan, Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler, kapatma noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine yönlendirilecek.





