Pazar günü Boğaziçi Köprüsü kapalı

Spor giyim firması Nike’ın, dünyanın 25 kentinde düzenlediği “Human Race” koşularından, İstanbul’daki “Human Race İstanbul” koşusu dolayısıyla 31 Ağustos Pazar günü, Boğaziçi Köprüsü ile bazı yollar bir süre trafiğe kapatılacak.



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı içerisinde yer alan ve dünyanın farklı kıtalarından, aralarında İstanbul, Londra, Roma, Paris, Tokyo, New York ve Los Angeles’ın da bulunduğu 25 şehirde 31 Ağustos Pazar günü, “Human Race” adlı organizasyon gerçekleştirilecek.



Yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen koşunun İstanbul ayağı, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasında yer alan Asya geçiş noktasındaki Beylerbeyi cebinden başlayıp, Avrupa yakasındaki Kuruçeşme Arena’da sona erecek.



Bu nedenle koşunun yapılacağı 31 Ağustos pazar günü, 19.50-20.35 saatleri arasında Boğaziçi Köprüsü, saat 20.00’den itibaren yarışın bitimine kadar da Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe, Ortaköy ve Kuruçeşme güzergahındaki caddeler kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



Kapatılacak yollar şöyle:

“Beylerbeyi katılım, Kısıklı’dan D-100 kuzeye katılım, Kısıklı’dan geliş istikameti D-100 güneye katılım, Kuşbakışı Sokak’tan Altunizade D-100 güneye katılım, Mahir İz Caddesi Altunuzade’den D-100 güneye ve kuzeye katılım, D-100 kuzeyden Boğaziçi Köprüsü’ne katılım, Tophanelioğlu Caddesi güney ve kuzey katılım, D-100 güneye katılım.

Fenerbahçe Stadı’ndan Boğaziçi Köprüsü istikameti Otosan Köprü’yü geçince D-100 kuzeye katılım, Göztepe’den geliş TEM Otoyolu ayrımı, Ümraniye ayrımı, Kuzey Park girişi, güney Esentepe, Okmeydanı güney, Kuzey Park çıkışı, M. Kemal Köprü altı kuzey, Sait Çiftçi Beşiktaş katılımı, kuzey turnikeler, Çamlıca’dan geliş Kadıköy Bostancı ayrımı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametinden gelip birinci çevre yoluna katılım, Balmumcu Opel Gerçek çıkışı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Yıldız ışıklar, Mehmet Alibey Sokak, Sait Çiftçi Köprü katılım, Sabancı Lisesi katılım, Bostancı Veli Sokak, Hasfırın Sokak, Abbasağa Sokak, Ressam Hamdibey Sokak, Serencebey Caddesi çıkışı.”



Bu yollar dışında, “Beşiktaş Meydan, Otosel inişleri, Dolmabahçe ışıklar, Bayıldım Altbaş, Fındıklı Işıklar, Deniz Müzesi çıkışı, Yalı Sokak, Sinan Paşa Kuyu Sokak, Müvezzi Caddesi, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ışıklar, Portakal Yokuşu ışıklar, Palangalar ışıklar, belediye ışıklar, Çırağan Sarayı çıkışı, Çırağan Otel çıkışı, Deniz Meslek Lisesi çıkışı, Galatasaray Üniversitesi çıkışı, Pfizer ışıklar, Muvakkit Sokak, Kuruçeşme ışıklar Kuruçeşme Divan önü” kademeli olarak ulaşıma kapatılacak.



ALTERNATİF YOLLAR

Yolların kapalı olması dolayısıyla, Kadıköy ve D-100 Karayolu’dan gelen sürücüler, “Söğütlü Çayır mevkisi Ünalan Köprü üstünden Ankara İzmir ayrımı FSM Köprüsü yolunu, Mahir İz Caddesi’ni kullanarak Altunizade yönünden gelenler Şile Yolunu takiben FSM Köprüsü yönünü, Boğaziçi Köprüsü’nü kullanacak olan sürücüler FSM Köprüsü’nü, Ortaköy’den Arnavutköy’e gidecek olanlar Ulus Yeni Yol Sekmenler yollarını, Taksim’den Beşiktaş Meydan-Barbaros Bulvarı takiben Levent ve Boğaziçi Köprüsü yönüne gidecek sürücüler de Cumhuriyet ve Halaskargazi caddelerini takip ederek Mecidiyeköy yönünü” kullanabilecek.



Levent’ten Karaköy ve Taksim’e gidecek sürücüler de “Dikilitaş, Emirgan Caddesi, Ihlamur Kavşağı, Nüzhetiye Caddesi, Şair Nedim Caddesi, Spor Caddesi, Bayıldım Altbaş, Mete Kavşağı ve Divan Kavşağı’na” yönlendirilecek.



Sürücülerin gerektiğinde, Avrupa yakası için “0212 214 41 75”, Anadolu yakası için “0216 567 48 13”, Boğaziçi Köprüsü ve katılımları için “0216 343 07 87” numaralı telefonları arayabileceği bildirildi.





