Pazar günü Anadolu yakasında 5 ilçede elektrik kesintisi

Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'nın bazı mahallelerine, 21 Ağustos'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre,



21 Ağustos Pazar günü Kartal'da 09.00-12.00 saatleri arasında Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal, Ayval, Yasa, Seddülbahir, Sanatkarlar sokaklarda, 10.00-13.00 saatleri arasında Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.



Pendik'te 09.00-11.00 saatleri arasında Dumlupınar Mahallesi Ali Baba, Mahfil, Güzelyurt, Gediz, Tuğra, Ankara, Aslanağzı, Sahaf, Esinti sokaklar, Güzelyalı Mahallesi Bağdat sokak, Esenyalı Mahallesi Nilüfer sokak, Orta Mahallesi Ali Baba sokak,Bahçelievler Mahallesi Dolayoba sokak, Çınardere Mahallesi Özçelik, Akseki ve Ankara sokaklar elektrik alamayacak.



Sancaktepe'de 10.00-12.00 saatleri arasında, Yenidoğan Mahallesi Barbaros sokak, Sultanbeyli'de 09.00-17.00 arasında, Akşemsettin Mahallesi Fatih ve 1. sokak elektriksiz kalacak.



Tuzla'da 10.00-16.00 saatleri arasında İstasyon Mahallesi Araplar sokakta elektrik kesintisi yapılacak.