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Ekonomi

PayPal Türkiye’ye dönüyor

Şirket, 2017 yıl sonuna kadar serverlarını da Türkiye'ye taşımayı planlıyor

23 Ağustos 2016 14:55

Haziran ayında Türkiye yasalarına uymayı, vergi ödemeyi, kredi kartı ve kimlik bilgilerini aldığı kişilerin işlemlerini Türk 'server'ları üzerinden yapmayı reddetmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından lisansı iptal edilen PayPal, Mart 2017'de 'Cross Border' (Sınır ötesi) sistemiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, BDDK ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan şirket, 2017 yıl sonuna kadar serverlarını da Türkiye'ye taşımayı planlıyor. Cross Border, yurtdışında bulunan bir kişiye Türkiye'den alışveriş yapma izni veriyor. Ancak bu sistemle Türkiye'den bir kişi yurtdışından alışveriş yapamıyor. Türkiye'de e-ticarette yüzde 12 pazar payına sahip olan ve yaklaşık 800 milyon dolarlık işlem hacmi bulunan şirketin yeni sistemle hacminin 400 milyon dolar civarında olacağı öngörülüyor. 179 milyon aktif üyesi olan PayPal Global'in yaklaşık 18 milyar dolarlık işlem hacmi bulunduğu belirtiliyor.

 

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