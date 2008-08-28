Paylaşma duygusu 8 yaşına doğru gelişiyor

Çocuklarda paylaşma duygusunun 8 yaşına doğru gelişmeye başladığı ortaya çıktı.



İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nden Ernst Fehr ve ekibi, 3-8 yaşındaki 229 çocuğun davranışlarını inceledi.



Araştırma sonunda "bencilliğin" 3-4 yaşındakilerde daha ağır bastığı, 8 yaşına doğru çocukların "arkadaşlarını düşünmeye" ve paylaşmaya meyilli olmaya başladıkları görüldü.



İkili gruplara ayrılan çocuklara, verilen şekerlemeleri "bir bana, sana yok" ya da "bir sana, bir bana" şeklinde arkadaşlarına paylaştırma seçenekleri sunuldu.



3-4 yaşındaki çocukların çoğunun arkadaşlarına şeker vermediği, 7-8 yaşındakilerinse "eşitlikten yana olduğu ve arkadaşlarının iyiliğini düşündüğü" görüldü.



Araştırmada, paylaşmadan yana olan çocukların sınıf ya da okul arkadaşlarıyla şekerlemeleri daha çok paylaştıkları, başka gruptan çocuklarla paylaşmaya pek yanaşmadıkları da gözlendi.



Araştırmacılar paylaşma konusundaki bu davranış değişikliğinin sadece sosyal şartlanmayla değil, gelişme sürecinde de edinildiğini, bunun genlere bağlı olabileceğini belirttiler.



Araştırmanın ilginç noktalarından biri ise çocukların büyüdükçe daha cömert olmalarının yanı sıra bir şeyin adil olup olmadığına ilişkin sezilerinin de gelişmesi oldu. Bu gelişmenin başka türlerde

görülmediğini vurgulayan bilim adamları, hayvanların aksine, toplumların, birbirinden genetik olarak farklı gruplardaki ayrıntılı iş bölümü ve işbirliğine dayalı olduğunu belirttiler.

Araştırma İngiliz Nature dergisinde yayımlandı.



(AA)