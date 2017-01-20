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Spor

Payet'den West Ham'a tehdit: Eğer beni bırakmazsanız kendimi sakatlarım

Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu

20 Ocak 2017 18:14

West Ham United'ın Fransız futbolcusu Dimitri Payet, kulüpten ayrılmak istediğini belirterek "Eğer beni bırakmazsanız kendimi sakatlarım" diyerek tehdit etti.

İngiltere'nin The Sun gazetesinin haberine göre, eski Kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet'e West Ham izin vermedi.

Kulübünden beklediği cevabı alamayan Payet bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.

Payet 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu. Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham bu teklifi az buluyor.

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