PayFix Kolay Fatura Ödeme İmkanı

Fatura ödeme, sanal pos para gönderme transferi işlemlerinizi payfix ile düşük komisyonlu hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

PayFix Fatura Ödeme

Payfix fatura ödeme hizmeti veren dijital bir cüzdandır. Dijital cüzdanına havale ile para yükleyen kişiler istedikleri faturalarını ödeyebilmektedir. Fatura ödeme işleminde dikkat edilmesi gereken husus hesapta sadece fatura bedelinin olmamasıdır. Payfix ödeme işlemlerinden para kesintisi yapmaktadır. Bu neden ile hesapta kesinti bedelini de karşılayabilecek kadar bir tutarın olması gerekir. Cüzdan üzerinden fatura ödemek isteyen kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekir. Kesinti bedeli ödenemez ise fatura yatırma işlemi de onaylanmaz.

Payfix Hangi Faturaların Ödenmesine İzin Verir?

Payfix fatura ödeme işlemi tüm faturaları kapsamaktır. Su, elektrik ve doğal gaz faturaları başta olmak üzere sisteme kayıtlı olan tüm kurum ve kuruluşlara dair fatura ödemesi yapılabilir. İnternet ve telefon faturalarına dair ödemelerin yapılabilmesi için hesap bakiyesinin yeterli olması gerekir. Cüzdan üzerinden özellikle devlet dairelerine ödenmesi gereken faturaların ödemesi kolaylıkla yapılabilir. Bu faturaları ödemek için hesap numarası, kimlik numarası ve sayaç numarası gibi bilgilerin girilmesi gerekir.

Payfix’ten Kamu Ödemesi Yapılır Mı?

Payfix kamu ödemelerine izin veren bir altyapısı bulunur. Fatura gibi düzenli olarak ödenmesi gereken bedellerin ödenmesini sağlamasının yanı sıra farklı ödemelere de izin vermektedir. Cüzdan üzerinden ödeme yapmak hem kolay bir işlemdir hem de takip sürecini daha düzenli bir hale getirir. Banka ya da kredi kartı kullanmayan kişilerin tercihleri dijital cüzdan üzerinden ödeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital cüzdanlar ile fatura ödeme ve diğer ödemelerin yapılması ise son derece basittir.

Payfix’ten Hangi Ödemeler Yapılır?

Payfix’ten yapılan ödemeler arasında hem fatura ve kamu ödemeleri hem de para transferi yolu ile yapılan ödemeler yer almaktadır. Para transferi ile ödeme yaparken hesaptan kestiği tutarı da göz önünde bulundurmak gerekir. Ödemelerde birtakım kesintiler yapılır. Bu kesintiler hem para transferi hem de fatura ödemesi için geçerlidir. Payfix ödemesi yaparken de belirli meblağlarda ödeme talep edilir.

Para Transferi işleminizi bu https://www.payfix.com.tr/sayfa/para-gonder-al.html bağlantıdan yapabilirsiniz.

Ürün satmak yada ticari olarak sanal pos imkanından yararlanmak için https://www.payfix.com.tr/sayfa/sanal-pos.html adresinden hizmeti inceleyebilir kullanabilirsiniz.

Payfix Fatura Ödeme İçin Saat Sınırı Var Mı?

Payfix fatura ödeme saat sınırı yoktur ve 7/24 işlem yapılmasına izin verilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta cüzdanın saat sınırlaması değil devlet kurumlarının saat sınırlamasıdır. Payfix, her ne kadar 7 gün 24 saat boyunca işlem yapılmasına izin verse de devlet kurumları belirli bir saat arasında ödeme almaktadır. Örneğin doğal gaz ödemesi yapılacak olan kurum ya da şirketin çevrim içi ödemeler için belirli bir saat aralığı olabilmektedir. Genellikle mesai saatleri içerisinde ödeme yapılması talep edilir. Cüzdan üzerinden fatura ödeneceği zaman da ödeme yapılacak kuruma bağlı olarak saat uyarısı ile karşılaşmak mümkündür.

Payfix Her Faturadan İşlem Ücreti Alır Mı?

Payfix fatura işlem ücreti alan bir sanal cüzdandır. Sanal cüzdan uygulaması üzerinden fatura ödemesine izin verilir. Her fatura için en az 4,00 Türk lirasının da cüzdana ödenmesi gerekir. Cüzdan üzerinden ödeme yaparken kesilecek olan tutar, faturanın ödeneceği kuruma göre değişiklik gösterir. Alt limit olarak 4 Türk lirası belirlenmiştir.

Payfix Destek Merkezi Çalışma Saatleri Nedir?

Payfix destek merkezi temelde bir müşteri hizmetleridir ve müşteri hizmetleri ise haftanın her günü ve her saati kullanılabilir. 7/24 kullanılabilen destek merkezi tüm soru ve sorunlar için kullanılabilmektedir. Destek merkezine ulaşmak için belirlenen telefon numarasının kullanılması gerekir. Bu telefon numarası üzerinden Payfix’e dair tüm ödemeler, hesap yönetimi ve işlem ücretlerine yönelik takip yapılabilir.

Payfix Destek Merkezi Telefon Numarası Nedir?

Payfix müşteri hizmetleri telefon numarası 0 850 455 11 11’dir. Bu numara üzerinden müşteri temsilcisine 7 gün 24 saat boyunca ulaşmak ve işlem yapmak mümkündür. Müşteri destek sistemi özel gün ve bayramlar da dahil olmak üzere her gün kullanılabilen bir altyapıya sahiptir. Ulaşılabilirliği yüksek olan destek sisteminden yararlanmak için yukarıda belirtilen telefon numarasının aranması gerekmektedir. Tüm operatörlerden kolayca destek merkezi aranabilir.

Payfix Hangi Kanuna Tabi Olarak Kurulmuştur?

Payfix bankacılık kanununa bağlı olarak kullanılan, yönetilen ve düzenlenen bir altyapıya sahiptir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşu tarafından inceleme ve düzenlemelere tabi olan bir platformdur. 6493 sayılı kanuna göre yönetilir ve bu kanun gereğince uygulanması gereken her bir işleme tabidir. Payfix yasal bir kuruluştur ve bu neden ile de güvenilirliği üst düzeydedir. Firmanın ödeme sistemleri BDDK tarafından onaylanmıştır ve bu onay Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Payfix Nasıl İndirilir?

Payfix uygulamasını indirmek için akıllı telefona sahip olmak gerekir. Akıllı telefonlarda ise internet bağlantısı sağlandıktan sonra telefonun işletim sistemine bağlı olarak cüzdan indirilebilir. Cüzdanın indirileceği uygulamalar şu şekildedir:

Android işletim sistemi olan telefonlar Google Play Store

IOS işletim sistemine sahip olan telefonlar Apple Store

Üzerinden işlem yapabilir. Payfix ödeme işlemlerini uygulamayı indirdikten ve sisteme üye olduktan sonra herkes güvenle kullanılabilir.

Kaynaklar: PayFix.Com.TR Wikipedia.org