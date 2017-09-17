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Spor

Paulo Dybala'dan 'tek adamlık şov'

Juventus, Dybala'nın golleriyle zirvedeki yerini korudu

17 Eylül 2017 18:43

İtalya Serie A’nın 4’üncü haftasında Juventus, Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’nın hat-trick yaptığı Sassuolo deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte son 6 sezonun şampiyonu Juventus, 4’te 4 yaparak averaj farkıyla Inter’in önünde lider konumunu korudu.

Arjantinli ‘futbol sihirbazı’ gol perdesini 16’ncı dakikada açtı. Mario Mandzukic’in pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla tekte vuran 23 yaşındaki Arjantinli, muazzam bir golle takımını öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

İkinci yarının henüz başlarında 49’uncu dakikada Dybala yeniden sahne aldı. Juan Cuadrado’nun pasında ceza sahası yayında topu önüne alan Dybala, 4 kişilik savunma ve kaleciyi de karşısına almasına rağmen kalecinin ters köşesine yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Sassuolo, siyah-beyazlıların ikinci golüne seri bir reaksiyon gösterdi. Yeşil-siyahlılar, 51’inci dakikada Juventus ceza sahasında yarattığı karambol ve Juventus savunmacılarının hatalarını değerlendirerek Matteo Politano’yla farkı tekrar bire indirdi: 1-2.

63’üncü dakikada Dybala, “Burada golleri ben atarım” dedi ve tekrar kendisini gösterdi. Takımının kazandığı serbest vuruşu kullanan Arjantinli golcü, barajın üstünden klas bir plase vuruşla maçtaki son sözü söyledi: 1-3.

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