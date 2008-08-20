Paul Verhoeven Altın Portakal'da juri üyesi

Festivali düzenleyen Antalya Kültür ve Sanat Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk filmlerinin yarışacağı ulusal yarışmada jüri başkanlığını Tuncel Kurtiz, Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise "Temel İçgüdü", "Robocop" gibi filmlerin yönetmeni Paul Verhoeven üstlendi.



Sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yapımcı Ali Akdeniz, yönetmen Serdar Akar, oyuncular Ayda Aksel ve Fadik Sevin Atasoy, yönetmen Ömer Faruk Sorak, sinema yazarı Sevin Okyay, görüntü yönetmeni Çetin Tunca ve oyuncu Güven Kıraç görev yapacak.



Diğer jüri üyeleri şöyle:



"Kısa film jürisi: Jüri Başkanı Selim Demirdelen (yönetmen), Zafer Algöz (oyuncu), Ulaş İnaç (yönetmen), Leyla Özalp (yapımcı), Özge Özberk (oyuncu)



Belgesel jürisi: Jüri Başkanı Güneş Karabuda (yönetmen), Demet Evgar (oyuncu), Oğuz Makal (öğretim görevlisi), Hasan Özgen (yönetmen), Tayfun Talipoğlu (gazeteci-yazar)



Senaryo geliştirme fonu jürisi: Elif Dağdeviren (yapımcı), Kenan Işık (oyuncu-oyun yazarı ve yönetmeni), Tevfik Başer (yönetmen)



Uluslararası Avrasya Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması jürisi: Jüri başkanı Paul Verhoeven (yönetmen), Berkun Oya (yazar/yönetmen-uluslararası jürinin Türk üyesi)



4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali Eleştirmenler Ödülü jürisi: Engin Ertan (sinema yazarı), Aslı Selçuk (sinema yazarı), Burcu Aykar Şirin (sinema yazarı), Ceylan Özçelik (sinema yazarı)



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ön jürisi: Mithat Alam (M. A. Film Merkezi kurucusu ve öğretim görevlisi), Serap Aksoy (oyuncu), Erkan Aktuğ (gazeteci), Tevfik Başer (yönetmen-senaryo yazarı), Muammer Brav (sinema programı editörü), Atilla Dorsay (sinema yazarı), Ziya Öztan (yönetmen), Necip Sarıcı (yapımcı), Fehmi Yaşar (yönetmen), Serra Yılmaz (oyuncu)



Kısa Metraj Film Yarışması ön jürisi: İsa Çelik (fotoğraf sanatçısı), Alper Maral (İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi), İhsan Yılmaz (Hürriyet Gazetesi kültür sanat editörü)



Belgesel Film Yarışması ön jürisi: Ömer Tuncer (yönetmen), Ertuğrul Karslıoğlu (yönetmen), Tunca Arslan (sinema yazarı)".



Ödüller



Festivalin Onur Ödülü'ne yönetmen ve Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) Başkanı Yılmaz Atadeniz, Sinema Başarı Ödülü'ne oyuncu Hülya Avşar, Emek Ödülü'ne ışık şefi Aydın Mesut Yurteri, Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne oyuncu Müşfik Kenter layık görüldü.