-PAUL SIMON İSTANBUL'DA KONSER VERDİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - 18. İstanbul Caz Festivali kapsamında dünyaca ünlü Amerikan folk müziği sanatçısı Paul Simon İstanbul'da konser verdi. Paul Simon, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Sony Eurasia sponsorluğunda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Paul Simon, , ''So Beautiful or So What'' adlı son albümünün Avrupa turnesinin ikinci durağı olan İstanbul'da ilk kez Türk hayranlarıyla buluştu. Konserde yeni albümünden parçaların yanı sıra ''Simon and Garfunkel'' ve solo döneminden ''Sound of Silence'', ''Slip Slidin Away'', ''Fifty Ways To Leave Your Lover'' ve ''Still Crazy After All These Years'' gibi unutulmaz klasiklerini seslendiren Simon, hayranlarına unutulamayacak bir gece yaşattı. -PAUL SIMON- Gelmiş geçmiş en büyük müzik efsanelerinden biri olarak kabul edilen, kült ikili ''Simon and Garfunkel''in itici gücü, ozan şarkıcı geleneğinin öncülerinden Paul Simon, son olarak 2011 yılının ilkbaharında ''So Beautiful or So What'' solo albümünü yayınladı. Time dergisince 2006 yılında ''Dünyayı Yönlendiren 100 Kişi'' listesine alınan, Amerikan folk müziğinin efsane ismi Simon, Afrika'nın farklı vokal gelenekleriyle müzikal penceresini genişleterek günümüzde yaygınlaşan Afrika kökenli birçok popüler müzik akımının da fikir babası oldu. Paul Simon ''Simon and Garfunkel'' döneminde, Sounds of Silence ile Bridge Over Troubled Water albümleri ve Mike Nichols'ın ünlü filmi ''The Graduate'' için yazdığı ''Mrs. Robinson'' gibi unutulmaz şarkılarla popüler müzik tarihinde önemli bir yer edindi. Sanatçı sonraki dönemde, ''50 Ways to Leave Your Lover'', ''You Can Call Me Al'', ''Obvious Child'' ve ''Late in the Evening'' gibi klasikleşmiş şarkıları ve ''Still Crazy After All These Years'', ''Graceland'' gibi unutulmaz albümleriyle büyüleyici bir solo kariyere imza attı.