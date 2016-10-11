Paul Ryan: Trump'ı savunmayacağım

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey seçilmiş yetkilisi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Başkan Adayı Donald Trump'ın kadınları aşağıladığı ve küfürlü konuştuğu videosunun ortaya çıkmasından sonra Trump'ı savunmayacağını söyledi.

Ryan bunun yerine partinin Kongre'deki sandalyelerini korumaya odaklanacağını söyledi, ancak partinin başkan adayına verdiği desteği geri çekmedi.

Trump ise Twitter'da paylaştığı mesajda, Ryan'ın kendisiyle kavga ederek boşuna vakit harcamaması gerektiğini belirtti.

Trump, önceki gün rakibi Hillary Clinton'la yaptığı televizyon tartışmasında videoda kullandığı dili "soyunma odası sohbeti" diye tanımlamıştı.

Trump televizyon tartışmasında videoda söylediğinin tersine, hiçbir kadına elle tacizde bulunmadığını savundu.

Trump 2005'te çekilen söz konusu videoda, nasıl evli bir kadınla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını anlatmış ve kadınlarla ilgili aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Donald Trump, televizyon tartışmasında bu konu gündeme geldiğinde sözleri nedeniyle özür dilemiş, ancak hemen ardından eski Başkan Bill Clinton'a yüklenmiş ve Clinton'ın "kadınları taciz ettiğini" söylemişti. Hillary Clinton ise Trump'ın bu sözlerine yanıt vermeyi reddetmişti.

Aralarında senatörlerin, Kongre üyelerinin ve valilerin bulunduğu en az 38 üst düzey Cumhuriyetçi Partili, videonun ortaya çıkmasından sonra Trump'a verdikleri desteği geri çektiklerini duyurdular.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da "tüm enerjisini Hillary Clinton'ın Demokratların denetimindeki bir Kongre'de açık çek almaması için harcayacağını söyledi.

Bu arada, Trump'ın başkan yardımcısı adayı Mike Pence videonun yarattığı öfkeye karşın, Trump'a destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Pence daha önce Trump'ın sözlerini "savunulamaz" diye tanımlamıştı.

Pence "Bence televizyon tartışmasında Amerikan halkına kalbini açtı. Ailesinden özür dilediğin söyledi, Amerikan halkından özür dilediğini ve mahcup olduğunu vurguladı" dedi.

Pence yarıştan çekilmeyi düşündüğü iddialarını ise yalanladı.