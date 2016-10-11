T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Paul Ryan: Trump'ı savunmayacağım

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey seçilmiş yetkilisi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Başkan Adayı Donald Trump'ın kadınları aşağıladığı ve küfürlü konuştuğu videosunun ortaya çıkmasından sonra Trump'ı savunmayacağını söyledi.

11 Ekim 2016 07:28

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey seçilmiş yetkilisi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Başkan Adayı Donald Trump'ın kadınları aşağıladığı ve küfürlü konuştuğu videosunun ortaya çıkmasından sonra Trump'ı savunmayacağını söyledi.

Ryan bunun yerine partinin Kongre'deki sandalyelerini korumaya odaklanacağını söyledi, ancak partinin başkan adayına verdiği desteği geri çekmedi.

Trump ise Twitter'da paylaştığı mesajda, Ryan'ın kendisiyle kavga ederek boşuna vakit harcamaması gerektiğini belirtti.

Trump, önceki gün rakibi Hillary Clinton'la yaptığı televizyon tartışmasında videoda kullandığı dili "soyunma odası sohbeti" diye tanımlamıştı.

Trump televizyon tartışmasında videoda söylediğinin tersine, hiçbir kadına elle tacizde bulunmadığını savundu.

Trump 2005'te çekilen söz konusu videoda, nasıl evli bir kadınla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını anlatmış ve kadınlarla ilgili aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Donald Trump, televizyon tartışmasında bu konu gündeme geldiğinde sözleri nedeniyle özür dilemiş, ancak hemen ardından eski Başkan Bill Clinton'a yüklenmiş ve Clinton'ın "kadınları taciz ettiğini" söylemişti. Hillary Clinton ise Trump'ın bu sözlerine yanıt vermeyi reddetmişti.

Aralarında senatörlerin, Kongre üyelerinin ve valilerin bulunduğu en az 38 üst düzey Cumhuriyetçi Partili, videonun ortaya çıkmasından sonra Trump'a verdikleri desteği geri çektiklerini duyurdular.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da "tüm enerjisini Hillary Clinton'ın Demokratların denetimindeki bir Kongre'de açık çek almaması için harcayacağını söyledi.

Bu arada, Trump'ın başkan yardımcısı adayı Mike Pence videonun yarattığı öfkeye karşın, Trump'a destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Pence daha önce Trump'ın sözlerini "savunulamaz" diye tanımlamıştı.

Pence "Bence televizyon tartışmasında Amerikan halkına kalbini açtı. Ailesinden özür dilediğin söyledi, Amerikan halkından özür dilediğini ve mahcup olduğunu vurguladı" dedi.

Pence yarıştan çekilmeyi düşündüğü iddialarını ise yalanladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Cumhuriyetçi PartiTemsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Başkan Adayı Donald TrumpTrumpCumhuriyetçi PartiKongreTwitterRyanHillary ClintonBaşkan Bill ClintonClintonCumhuriyetçi PartiliMeclisi Başkanı Paul RyanHillary

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24