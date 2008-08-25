Tüm zamanların ünlü rock topluluğu Beatles’ın şarkıcısı, "Sir" unvanlı Paul McCartney, İsrail’in Beatles konserini yasaklamasından 43 yıl sonra İsrail’e konser vermeye geliyor. Paul McCartney, çıkacağı dünya turu kapsamında 25 Eylülde Tel Aviv’de olacak ve kentin geniş Hayarkon Parkı’nda konser verecek.



İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, konserin İsrailli organizatörlere 30 milyon İsrail Şekeline (yaklaşık 10 milyon YTL) mal olmasının beklendiğini yazdı. Bu paranın yarısının McCartney ile menajerlerine gideceği, kalanının konser için 100 kişilik bir ekibin yanı sıra geniş sahne, ses sistemleri ve diğer harcamaları karşılayacağı belirtildi. Organizatörler, 50 bin biletin tamamının satılacağı beklentisini dile getirdi. Beatles’ın ünlü üyesinin konseri, İsrail’de tarihi bir önem taşıyor. Beatles’ın dünyayı kasıp kavurduğu dönemlerde, 1965 yılında İsrail’e konser vermek için gelişi hükümet yetkililerince yasaklanmıştı.



Dönemin bürokratlarının "gençliğe kötü örnek olacağı" kaygısıyla izin vermediği efsanevi topluluktan 43 yıl sonra bu yılın başında "özür dileme" yoluna giden İsrail, grubun hayattaki iki üyesi Paul McCartney ve Ringo Starr’ı, İsrail’in kuruluşunun 60. yılını kutlamalarına davet etmişti. mektuplarını ileten İsrail’in Londra Büyükelçisi Ron Prosor, "Size İsrail’de çalmak Paul McCartney 43 yıl sonra İsrail'de için ikinci bir şans vermek istiyoruz" demişti. Beatles’ın yasaklanmasının ayrıntıları bugün bile bir sis perdesiyle örtülü olmasına karşın, davetin yapılıp biletlerin bastırılmasının ardından ziyaretin son dakikada iptal edilmesinin baş sorumlusu olarak o tarihte Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Yaakov Schneider gösterilmişti.

Şimdi hayatta olmayan bürokratın oğlu yazar ve gazeteci Yossi Sarid, babasıyla bu konuyu konuştuğunu ve iddiaları doğrulayacak sağlam kanıtlar olmadığını belirtiyor.