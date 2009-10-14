Paul Krugman'dan merkez bankalarına uyarı

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Paul Krugman, merkez bankalarının, küresel ekonomi güçlü düzelme işaretleri gösterinceye ve işsizlik düşünceye kadar faiz oranlarının yükseltilmesi konusundaki baskılarla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü alan ve Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Krugman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ''Dünya Bilgi Forumu''nda yaptığı konuşmada, ''en iyi koşullar altında, gelişmiş ekonomilerde istihdamda makul seviyelere ulaşmadan önce yıllara ihtiyacımız var. Bu, uzun süre standart dışı politikalarla olacağımız ve çok uzun süre faiz oranlarının sıfıra yakın olması anlamına geliyor'' dedi.

Alışılmadık para ve mali karşılıkların sona erdirilmesi yönündeki çağrıların artmasından kaygı duyduğunu dile getiren Krugman, ''ABD Merkez Bankası'nın (FED) bazı üyelerinin, işsizlik düşmeye başlamadan önce bile faiz oranlarını artırmaya başlamamız gerektiği yönünde hayret verici açıklamaları var. Bu Büyük Buhran'ın yankılarını göstereceği için endişe verici'' diye konuştu.

Krugman, kendi hesaplamalarına göre, ABD'nin, işsizlik oranı ''en az iki yıl ya da muhtemelen daha uzun bir süre yüzde 7 seviyelerine'' ininceye kadar aldığı önlemlerden vazgeçmekten kaçınması gerektiğine işaret etti.