T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PAUL GAUGİN'İN HEYKELİNE REKOR FİYAT NEW YORK (A.A)

04 Mayıs 2011 11:44

-PAUL GAUGİN'İN HEYKELİNE REKOR FİYAT NEW YORK (A.A) - 04.05.2011 - Fransız ressam ve heykeltraş Paul Gauguin'in yaptığı ahşap Tahitili kız heykeli, açık artırmada 11,3 milyon dolara (yaklaşık 17,4 milyon TL) alıcı buldu. New York Sotheby's müzayede salonunda yapılan artırmada, son olarak 1961'de görülen, büyük küpeler, Fransız sanatçının kendi topladığı mercan ve deniz kabuğundan kolyesi bulunan 24 santimetrelik Tahitili kız heykelini alan kişinin adı açıklanmadı. Gauguin'in heykeli ilk olarak 1894'te bir arkadaşının 10 yaşındaki kızına hediye ettiği, Jeanne Fouirnier adlı kızın yıllar sonra heykeli Donimikli bir rahibe emanet ettiği, heykelin daha sonra 1961'de Londra'daki Sotheby's müzayede salonuna teslim edildiği kaydedildi. Heykelin o tarihten bu yana da New England eyaletinde yaşayan sahibinde bulunduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24