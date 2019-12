-PAUL GAUGİN'İN HEYKELİNE REKOR FİYAT NEW YORK (A.A) - 04.05.2011 - Fransız ressam ve heykeltraş Paul Gauguin'in yaptığı ahşap Tahitili kız heykeli, açık artırmada 11,3 milyon dolara (yaklaşık 17,4 milyon TL) alıcı buldu. New York Sotheby's müzayede salonunda yapılan artırmada, son olarak 1961'de görülen, büyük küpeler, Fransız sanatçının kendi topladığı mercan ve deniz kabuğundan kolyesi bulunan 24 santimetrelik Tahitili kız heykelini alan kişinin adı açıklanmadı. Gauguin'in heykeli ilk olarak 1894'te bir arkadaşının 10 yaşındaki kızına hediye ettiği, Jeanne Fouirnier adlı kızın yıllar sonra heykeli Donimikli bir rahibe emanet ettiği, heykelin daha sonra 1961'de Londra'daki Sotheby's müzayede salonuna teslim edildiği kaydedildi. Heykelin o tarihten bu yana da New England eyaletinde yaşayan sahibinde bulunduğu belirtildi.