PAÜ'deki yemek ihalesinde yüksek fiyat tartışması

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemek ihalesini 3 yıllığına kazanan yemek firmasının sahibi Öztürk Taştan, usulsüzlük iddialarında bulunan CHP Milletvekili Melike Basmacı hakkında tazminat davası açacağını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi\'nde hastalar ve personelin yemek hizmetleri işi için eylül ayında ihaleye çıkıldı. 9 firmanın katıldığı ihaleyi en düşük teklifi veren Özata Gıda, yıllık yaklaşık 11 milyon liradan 3 yıllığına 32 milyon 591 bin liraya kazandı. 2016 yılında ise üniversite yönetimi yaklaşık 5 milyon liraya yemekleri çıkarmıştı. Yemek işinin bir yıl öncesine göre iki katından fazla bir fiyata ihale edildiğini öne süren CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, TBMM\'de yaptığı konuşmada, PAÜ Tıp Fakültesi yemek işinin geçen yıl 5 milyon liraya üniversite olanaklarıyla yapılırken, bu yıl ihaleyle 11 milyon liraya verildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de veren Basmacı \"Pamukkale Üniversitesi\'nin Personel ve Hastane Yemekleri İhalesi\'ni 3 yıl için 33 milyon liralık teklif veren bir firma kazandı. Acaba 2017 yılında ülkemizde enflasyon yüzde 110 mu arttı yoksa Pamukkale Üniversitesi\'nden birileri 6 milyoncuk lirayı cebine mi koydu? Merakla bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bu iş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yemek ihalesi telefonunda ByLock tespit edilen, FETÖ\'den gözaltına alınmış, 25 Kasım 2016 tarihinde MHP\'den ihraç edilmiş ve eşi Pamukkale Üniversitesi satın almada görevli memur olan bir iş adamına 2015 ve 2016\'daki rakamların 2.5 katına ihale edilmiş mi\" dedi. Bakan Demircan ise konuyu inceleteceğini söyledi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SESSİZ

Yemek ihalesi ile ilgili tartışmalar sürerken üniversite yönetimi sessiz kaldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti. Basmacı\'nın iddialarına ise ihaleyi kazanan Özata Gıda\'nın sahibi işadamı Öztürk Taştan yanıt verdi.

\"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR\"

Denizli Basın Merkezi\'nde avukatı İbrahim Açıkgöz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Öztürk Taştan, iddiaları yalanladı. Yanında 850 kişi çalıştıran bir işadamı olduğunu belirten işadamı Öztürk Taştan, \"11 milyon lira denilen rakamın ortaya çıkmasında bir hesap şekli var. İdareler bir takım hesaplar yapar, o hesaplarda bir adet belirler. Bu adetlerin birim fiyatla çarpılması sonucu bir rakam çıkar. Bahsedilen rakamlar abartılmak istendiği için birim fiyatlardan hiç bahsedilmiyor. Yemek üretim bedeli olan 5 milyon liranın üzerine idarenin diğer resmi giderleri olan kendi bünyesinden de alımlarını yaptığı kahvaltı, ara öğünler, temizlik malzemeleri, taşıma bedelleri gibi giderlerin bahsedilen maliyete dahil olmadan kamuoyunu yanıltmak adına bir hesap çıkarılmıştır\" dedi. Dokuz firmanın katıldığı ihalede en ucuz fiyatı vererek ihaleyi aldıklarını belirten Taştan, şöyle konuştu:

\"Aldığımız ihalenin birim fiyatı yani 4 çeşit yemeğin fiyatı; 6 lira 35 kuruştur. Bu rakam bir tost parası bile değildir. Bu iş için 83 personel çalıştırılmakta, bu 83 personelin 1 yıllık işçilik tutarı 2 milyon 400 bin lira. Temizlik malzemeleri, taşıma bedelleri gibi yan giderlerle bu rakam 10 milyon lira civarında tutuyor. 9 firmanın katıldığı ihalede, idarenin 3 yıl için belirlediği 35 milyon 815 bin lira muammen bedelin 3 milyon lira altına yani 32 milyon 591 bin liraya ihaleyi aldık.\" \"KARALAMA YAPIYOR\"

Alınlarının açık olduğunu ve verilmeyecek bir hesaplarının olmadığını belirten Taştan, \"Milletvekili Basmacı, eşimin üniversitenin satın alma bölümünde çalıştığını söylüyor. Yani eşimden bilgi alarak ihaleyi kazandığımı iddia edip, karalama yapıyor. Ancak benim eşim Pamukkale Üniversitesi\'nin planlama bölümünde görev yapıyor. Satın almayla uzaktan- yakından ilgisi yok. Milletvekili Melike Basmacı\'dan bir kadın olarak eşimden çıkıp özür dilemesini beklerim. Yaptığı şey çok çirkin bir karalama. Melike Basmacı\'ya tazminat davası açacağız. Şayet milletvekili kürsüsünde çıkar özür dilerse, \'Yanlış yapmışım derse, biz de dava açmaktan vazgeçeriz\" dedi.

Taştan\'ın avukatı İbrahim Açıkgöz ise, yemek alım ihalesiyle ilgili iddiaların muhatabı olmadıklarını, muhatabın ihaleyi veren Pamukkale Üniversitesi olduğunu söyledi. Açıkgöz, CHP Milletvekili Melike Basmacı\'nın soru önergesinin veriliş tarzı yüzünden açıklama yapma gereği duyduklarını ifade ederek, \"Bu önerge, masum bir soru önergesi olarak ortaya çıkmadı. Müvekkilim FETÖ soruşturması geçirmiştir, ancak kendi telefonunda ByLock tespit edilmemiştir. Öztürk Taştan, Uşak Devlet Hastanesi\'nin kantinini işletmektedir. Şirket adına kayıtlı Wİ-Fİ hattından bir şahıs ByLock\'u kullanmış ve müvekkilim adına soruşturma başlatılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca açılan soruşturmada, Taştan\'ın ByLock programı yüklediğine dair bir kanıt bulunamamış FETÖ ile irtibat ve ilişkisi bulunmadığı tespit edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir\" dedi.

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