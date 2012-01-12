Patruşev: Türkiye, Suriye'ye müdahaleye hazırlanıyor

T24 -

Moskova’dan, Suriye ve İran etrafında yükselen tansiyonla ilgili okları Türkiye’ye çeviren çok önemli bir açıklama geldi. Rusya’da KGB’nin yerini alan FSB’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, şu an Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanı olan Nikolay Patruşev “Türkiye’nin ihtirasları”ndan, Suriye'de uçuşa yasak bölge için Ankara-Washington’un şu an ortak hazırlık yaptığından söz etti.



Türkrus.com internet sitesinde yer alan ve İnterfaks haber ajansına demeç veren Patruşev, yaşananlarda asıl hedefin İran rejimini yıkmak olduğunu, İsrail’in ABD’yi zorladığını, İran’a hava saldırısının muhtemel olduğunu söyledi.





Patruşev, “ABD İran’ı düşman bir ülkeden kendisine sadık bir partnere çevirmek istiyor. Bunun için rejim değişikliğini hedefliyor. Suriye etrafında olanlar da aslında İran’ı hedefleyen bir stratejinin parçası” dedi.



Putin’e en yakın isimlerden olan ve Kremlin’in “şahin kanadı”nın en etkili üyelerinden biri sayılan Nikolay Patruşev daha sonra sözü Türkiye’ye getirdi ve özetle şöyle konuştu:



“Suriye ile de durum benzer. NATO üyeleri ile bazı Arap ülkelerinin Libya senaryosu olmayınca işi doğrudan askeri müdahaleye dönüştürmek istedikleri bilgisi geliyor. Gerçi bu kez asıl saldırı gücünün Fransa, İngiltere veya İtalya’dan değil, Suriye’nin komşu çevresinden, kısa süre öncesine kadar kendisiyle dost olan, İran ile rekabet eden ve büyük ihtirasları olan Türkiye olması bekleniyor. Washington ve Ankara’nın şu an, Suriyeli milislerin silahlı birliklerinin oluşturulup toplanabileceği ‘uçuşa yasak bölge’ için farklı seçenekler üzerinde çalıştıkları haberi geliyor.”



Patruşev söyleşinin sonunda, “Şu anlaşılıyor ki, mevcut durumda Suriye kendi başına yeni ‘çıkar koalisyonları’nın ilgi odağı olmadı. Suriye’yi muhaliflere karşı uyguladığı baskılar yüzünden değil, İran ile olan istenmeyen ittifak ilişkisini yıkmak için cezalandırmak istiyorlar.”







