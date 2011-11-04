-Patronlarla işçilerden ortak bildiri CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Fransa'nın Cannes kentinde devam eden G-20 Zirvesine paralel olarak düzenlenen iki ayrı toplantı sonucunda, G-20 ülkeleri patronlarının ve işçilerinin temsilcileri ilk defa ortak bir bildiriyle imza attı. ''B-20'' adıyla toplanan patronlar sendikaları temsilcileri ile ''L-20'' adı altındaki işçi sendikaları temsilcileri, ortak yayımladıkları bildiride, G-20 liderlerine küresel kriz karşısında istihdam ve sosyal konuları öncelikleri arasına almalarını istedi. Ortak bildiride, G-20 ülkelerine, ''Sosyal korumacılıkta'' ve ''İşsizlikle mücadelede'' ortak kriterleri belirlemeleri tavsiye edildi. Küresel ekonomik krizle ilgili olarak işveren ve işçilerin kaygılarına işaret edilen açıklamada, işsizlik sorununun giderilmesinin önemine ağırlıkla vurgu yapıldı. Açıklamada, G-20 liderlerinden daha fazla iş alanı yaratılması için işverenlere yardım yapması ve işverenlerinin önündeki engelleri kaldırmaları istendi.