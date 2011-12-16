Patronları kaçan 451 işçi Grozni’den ‘devlet’le döndü

T24 - Maaşlarını alamadıkları için Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de mahsur kalan 451 işçi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kiraladığı üç uçakla dün Türkiye’ye getirildi.



2008 yılından bu yana Çeçenistan’ın Gudermes, Argun ve Grozni kentlerinde projeler gerçekleştiren şirketler maddi sıkıntıya düşünce işçiler ortada kaldı. Aylardır maaş alamayan işçiler, Türkiye’ye dönemedikleri gibi yerleştikleri kampta açlık tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi ve işçilerin dönüşü için diplomatik işlemleri başlattı.

AFAD görevlendirildi



Dışişleri Bakanlığı’nın işlemleri tamamlamasının ardından işçilerin dönüşünün organizasyonu için AFAD görevlendirildi. AFAD, işçilerin Türkiye’ye dönüşü için üç uçak kiraladı. AFAD yetkilileri, yurt dışında yaşayan ve zor durumda her vatandaşa devlet olarak yardım ettiklerini belirterek, işçiler için yapılan tüm masrafların AFAD bütçesinden karşılandığını bildirdi. Yetkililer, bu paranın işçilerin şirketlerinden tahsili için gerekli girişimleri yapacaklarını da söyledi. 451 işçinin 8 ayrı şirketin çalışanları olduğu belirtildi. AFAD Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Adnan Mete, işçilerin mahsur kaldığı bilgisinin, Dışişleri Bakanlığınca AFAD’a iletildiğini vurguladı. Mete, “Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay’ın onayıyla işçilerimizi getirdik. Burada yemeklerini vererek, otobüslerle evlerine taşıyacağız” dedi.



Dün üç uçakla Ankara’ya getirilen işçiler, Esenboğa Havalimanı’nda sağlık kontrolünden de geçirildi. Çeçenistan’da kaza geçiren, ancak tedavi olamayan İrfan Okur, parmaklarında oluşan kangren nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ülkeye dönen işçiler, sevinçlerini, “Yaşasın Türk devleti, Çeçenistan güçlü devlet görsün” sözleriyle dile getirdi. Personel sorumlusu Sertaç Erebilir, Çeçenistan yönetiminden sert müdahale gördüklerini anlatarak, “Patronumuz, kaçtı, biz de mağdur olduk, esir kaldık. 10 aydır oradayım, 7 aydır maaş alamadım” dedi.

Milyon dolarlık kutlama parasını Türkler ödedi



Çeçenistan’ın Moskova destekli lideri Ramzan Kadirov’un 5 Ekim’deki 35’inci doğum günü, Hollywood starları Jean Claude Van Dame, Hillary Swank’ın katıldığı gövde gösterisine dönmüştü. Kutlamalarda, keman sanatçısı Vanessa Mae de konser vermişti. Kutlamalar kapsamında Kadirov, 45 katlı Grozny City gökdelenlerinin de açılışını yapmıştı. Mae’nin konser için 500 bin dolar aldığı basına yansımıştı. Swank’a ödenen paranın da 1.5 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Swank, katıldığı bir televizyon programında, “Utanç verici birşey yaptım, araştırmam gerekirdi. Ücreti, parti ile barışın kutlanacağını söyleyen bir Türk inşaat şirketi ödedi” açıklamasını yapmıştı.

Alacaklarımız ödensin



İşçiler adına yapılan açıklamada ise şunlar vurgulandı: “Bizler çok mağdur durumdayız. Zor koşullarda aylardır çalışıyoruz. Ancak işçilerin tamamına yakının birikmiş alacakları var. Bu alacaklarımızın karşılanması en büyük talebimizdir. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Çeçenistan yönetimiyle masaya oturmalı ve işçilerin alacaklarının ödenmesini sağlamalıdır. İşçi alacaklarının ödenmemesi halinde 400’ü aşkı içinin ailesi de aç kalacaktır. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımızın verilmesi için devletimizin aracı olmasını istiyoruz.”



