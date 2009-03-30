Patronlar sandıkta aradığını bulamadı

İş hayatında yakaladığı başarıyı siyasete aktarmak için belediye başkan adaylığına soyunan işadamı ve işkadınları hüsrana uğradı. 21 adaydan 15’i yarışı kaybetti. Sadece 6 aday başkanlık ipini göğüsledi.



Milliyet gazetesinin haberine göre siyasete atılmak için belediye başkan adaylığına soyunan iş dünyasının başarılı isimleri sandıkta umduğunu bulamadı. Aralarında Kamil Koç otobüslerinin sahibi Sena Kaleli, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı, Çarmıklı Holding’in veliahtlarından Sibel Çarmıklı, Pera Palas’ın eski sahiplerinden merhum işadamı Hasan Süzer’in kızı turizmci Cennet Teker Süzer gibi kamuoyunun yakından tanıdığı işadamı ve işkadınları girdikleri yerel seçim yarışını kaybetti.



CHP’den aday olan Kaleli, Recep Altepe’ye, AKP’den aday olan Satıcı CHP’li rakibi Ateş Ünal Erzen’e, AKP’den aday olan Çarmıklı ve MHP’den aday olan Süzer de CHP’li rakipleri İsmail Ünal’a karşı yarışı kazanamadı.



Evyap Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kılıç da bu dönem siyasete girmeye hazırlanan işadamları arasında bulunuyordu. AKP adayı Kılıç, CHP’li rakibi Altınok Öz’e karşı seçimi kaybetti.



Oda başkanları öne çıktı



MHP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı ise yine işadamı Mustafa Eraslan’dı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve Eras Holding’i kuran Eraslan yarışta, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’ye karşı mağlup oldu. Kabani Ayakkabı’nın sahibi Mehmet Kaban da, Başakşehir’de AKP’li rakibi Mevlüt Uysal’a karşı sandıktan çıkamadı.



Genel seçimlere olduğu gibi yerel seçimler de boy gösteren oda ve borsa başkanları, sandıkta yüzde 50 başarı gösterdi. Yapılan yerel seçimlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren altı oda başkanından, üçü başkanlık seçimini kazandı.

CHP’nin adayı Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Turgut Oğuz, MHP adayları Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Elibol ve MHP’den aday olan Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saffet Acar, kendi ilçelerinde belediye başkanı seçildiler.



Seçimde kazanamayan oda başkanları da Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihan Açıkgöz, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu ve Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş oldu.



Meclis’e devam



AKP İzmir Büyükşehir adayı Taha Aksoy da her ne kadar hala AKP İzmir Milletvekili olsa da Ankara’ya işadamı unvanıyla gitmişti.



Bünyesinde kömür işletmeciliği, mermercilik, tarım ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren dört şirketin bulunduğu Atay Holding’in İcra Kurulu Başkanı olan Aksoy, yerel seçimlerde başarılı olamazken, önümüzdeki dönem yine Meclis’teki görevine devam edecek. Yine hala milletvekili olup da belediye başkan adayı olan bir başka işadamı da Kutbettin Arzu’ydu.

Yerel seçimlerde başarılı olamayan AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Arzu da yerel seçimlerde umduğunu bulamadı.

