"Patronlar önlemini alıyor, Türk Metal seyrediyor"

İzmir demir-çelik işçileri Türk Metal’in aldığı grev kararının arkasında durmadığını söyledi. “Ay sonuna kalmaz anlaşılır' beklentisini yayan sendikacıların grev hazırlığı yapmadığına" dikkati çeken işçiler, patronların ise hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Sendikacıların bu tutumunun kendilerini endişelendirdiğini anlatan işçiler, Türk Metal’i aldığı grev kararının arkasında durmaya çağırdı.

Evrensel'den Turan Kara'nın haberine göre fabrikalarında greve ilişkin “Grev olursa kapıya geçer içeriye kimseyi alamayız” demenin dışında hiçbir hazırlık ve eğitim yapılmadığını söyleyen bir HABAŞ işçisi, sendikacıların ay sonuna kadar anlaşma sağlanacağı beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

Fabrikada sendikalı sayısından daha fazla taşeron işçinin çalıştığına dikkat çeken işçiler, fabrika yöneticilerinin kimi kritik ünitelerde sendikalı işçileri grev kapsamı dışında kalan ara kadroya alma çabasında olduğuna dikkat çekti. Yükleme ve hurda holünde vinççiler ve kimi bölümlerden işçilerin sendikadan istifa ettirilerek fazla mesaiye kalmama, grev ve iş durdurma eylemlerine karşı önlem alındığını anlatan işçiler, “Sendikanın işletme müdürlerinin bu hamlesine karşı yaptıkları bir şey yok” dedi.

"En az 600 lira zam almalı"

Bir HABAŞ işçisi şunları dile getirdi:

“HABAŞ’ta taşeron, ara kadro, idari kadro, 6 aylık gibi sürüyle çeşit var. Herkesin ücret farkı, çalışma koşulları ayrı, hepsi de aynı işin başında. Bir çok işçiye 2 bin 800 lira ücret teklif ederek istifaya zorluyor müdürler. Bu yaklaşık 600 lira zam demek istifa edecek olan sendikalı işçi için. Sendika en az 600 lira zam alabilmek zorunda. İdari kadroya geçenle geçmeyen karşı karşıya geliyor.”

Bir başka işçi ise “Ocak ayında elime geçen 1300 lira ev kredisi 1400 lira. Vergi kesintisiydi, avanstı derken elimize geçen bu oldu. Ne yapacağız bu ay 1300 lira ile? HABAŞ gibi bir fabrikada çalışmanın karşılığı bu olmamalı, grevse greve, gidelim hakkımızı alalım. Sendika greve gitmeden anlaşmanın mümkün olacağını söylüyor. Sanırım 13-15 oranında zam, mart ayında da enflasyon eklemesi, sosyal hak derken yüzde 20 gibi gösterecekler. Saat ücretleri çok düşük ve 10 senelik işçi yeni işe giren işçi ayarında ücret alıyor. Yeni giren ise asgari ücretten biraz fazla. Bu adaletsizlik de çözülmeli, bu sorun çözülmezse fabrikalarda huzursuzluk olur” diye konuştu. Bir başka işçi de şunları söyledi:

“Patronlar korkutuyor, 15 senelik işçiye 3 bin lira vereceğime onları çıkartır yeni işçi alırım 2 bin liraya çalıştırırım diyor. İşten atmalara da müsaade etmeyeceğini belirtmeli sendika.”

"Hâlâ MESS'i uzlaşmaya çağırıyor"

İDÇ işçileri de grevi tartışıyor. Türk Metal’in yeterli mücadeleyi vermediğini, grev yasağı ve yüksek hakem tehditlerine karşı ne yapacağın ortaya koymadığını ifade eden işçiler, “200-300 lira zamla bitirebilirler bu işi. Böyle olursa herkes sendikadan istifa etmeyi düşünüyor. Bunu sendikacılara da söylüyor. Bu sefer istifalar sadece belli bölümlerde kalmaz bütün fabrikayı kapsar” dedi.

Öte yandan işçilerin grev konusunda bir tecrübesi ve eğitimi yok. Sendika ise grev komitesi kurmuyor, grev eğitimi vermiyor. Türk Metal’in greve gidecek gibi görünmediğini dile getiren işçiler, “Genel Başkanı izledik o da zaten hâlâ MESS’i uzlaşmaya anlaşmaya çağırıyor” ifadesini kullandı.

Buna karşın iyi bir zam alacaklarına dair umudunu koruyan işçiler, bu umudu patronların geçen seferlerde olduğu gibi kriz ortamında değil de aşırı kâr ve üretim ortamında sözleşmeye oturması ve sendikanın metal fırtınadan ders çıkaracağı beklentisiyle temellendiriyor.

“Greve gidilse 3 gün dayanamaz bu patronlar. Ülke ekonomisi de bunu kaldırmaz. Patronlar son bir kaç senedir çok kazandı. Benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı devreye girecek. En ufak şey bile onun oluru olmadan olmuyor. Onların çok kazandığını o da görüyordur. Ülke ekonomisi için greve gitmesini istemez. Grev yasaklanır ama greve gitmeden bu işi bitirirler. Cumhurbaşkanı da kendine pay çıkarmış olur” diyen bir işçi, sözleşmenin yüzde 20’nin altında bitmeyeceğini düşünüyor.

Donma eylemine devam edildi

MESS’le ile toplusözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından Türk Metal’in çağrısıyla işçiler bu hafta da 10 dakika süren ‘donma eylemi’ yaptı. Başta Bosch, Renault, Rexroth, Arçelik, Valeo, DELPHİ, Tofaş, Coşkunöz, Beyçelik, Beltan, Yazaki, Karsan, Magneti Marelli Mako, Ti Otomotiv olmak üzere fabrikalarda işçiler ‘donma eylemi’ yaptı. MESS’İn ntutumunu protesto eden işçiler sık sık, “Şartel inecek bu iş bitecek” sloganları attı.