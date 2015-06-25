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Yaşam

'Patronlar çalışanlarını mutlu etmeli'

İngiltere'nin önde gelen sağlık uzmanları, daha sağlıklı ve mutlu işyerlerinin verimi de arttıracağını belirtti

25 Haziran 2015 15:25

İngiltere'nin önde gelen sağlık uzmanları bunun için patronlara çalışma saatlerinin makul olması çağrısında bulundu ve çalışanların düzenli olarak mola almalarını sağlamalarını istedi.

Kamu sağlığının daha iyi hale hale gelmesi için işverenlerin çalışanlarının mutlu olacağı koşulları hazırlamaları gerektiği vurgulandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüsü yayınladığı yeni rehber ilkelerde, patronların çalışanları takdir ettiklerini göstermelerinin önemine de dikkat çekti.

Patronlardan ayrıca çalışanlarına daha yaratıcı olabilmeleri için fırsat tanımaları istendi.

Daha sağlıklı ve mutlu işyerlerinin verimi de arttıracağı belirtildi.

Büyük Britanya'da, İngiltere, İskoçya ve Galler Bölgesinde 2012-13 arasında sağlık sorunları nedeniyle 27 milyon işgünü kaybedildi.

Bu sorunlar arasında stres ve bel ağrısı da bulunuyor.

Sağlık Enstitüsü'nün başkan yardımcısı Prof Gillian Leng, ülkede her yıl bir milyondan fazla kişinin işle bağlantılı rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Leng, "Sadece bir işin fiziksel açıdan oluşturduğu tehlikeler değil, uzun, düzensiz çalışma saatleri, hareketsizlik veya tekrarlanan yaralanmalar da insanların sağlığına zarar veriyor" diye konuştu.

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