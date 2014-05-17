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'Patrondan korkmayın yanlışları anlatın'

Faruk Çelik: Zorlandığımız ezber bozan bir kazayla karşı karşıyayız. Olay yerinin incelenmesi neticesinde çıkacak tablo son derece önemlidir

17 Mayıs 2014 13:16

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de dün Soma'ya geldi. Madencilere çağrıda bulunan Bakan Çelik, "Patrondan korkmayın yanlışlıkları anlatın" dedi.    

Hürriyet Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, müfettişlerin Soma'daki madencilerle de tek tek görüşeceğini belirterek, bütün işçilere çağrıda bulundu: "Patrollardan korkmayın yanlışları anlatın."

Soma'daki facianın "ezber bozan" bir kazadan kaynaklandığını belirten Bakan Çelik, son denetimlerde görev almayan heyetin madende inceleme yapacağını belirtti.

Bakan Çelik şunları söyledi:

"Çalışmanın yapıldığı maden alanı müsait hale gelir gelmez İl Teftiş Kurulu'nun başkanlığında son denetimlerde görev almayan heyetimiz gelip burada incelemeye başlayacak. Zorlandığımız ezber bozan bir kazayla karşı karşıyayız. Olay yerinin incelenmesi neticesinde çıkacak tablo son derece önemlidir."

Madende bugüne kadar 16 teftiş yapıldığını kaydeden Çelik, "Bunlardan 8'i periyodik, 8'i kaza ve şikayet üzerine olmuş. Bu teftişlere maden mühendisi de katılır" şeklinde konuştu.


'Yaşam odaları mevzuatımızda yok'


Yaşam odalarıyla da ilgili konuşan Bakan Faruk Çelik şunları dile getirdi: "Bizim mevzuatımızda şu anda ilk yardım kurtarma odaları var ve bunlar denetleniyor. Yaşam odaları ise, bizim mevzuatımızda yer almıyor. Türkiye bu konuda alması gereken önemli mesafeleri aldı, adımları attı ama yeterli olmayan adımları da atmak durumundayız."

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