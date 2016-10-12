T24 LogoT24 Logo
Dünya

Patrondan kadın çalışanlara taciz; her sabah zorla dudağından öptürüyor!

Sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan görüntülere tepki yağdı

12 Ekim 2016 14:54

Çin'in başkenti Pekin'deki bir patron, her sabah kadın çalışanlarına zorla kendini öptürüyor

Çin'de bir fabrikanın patronunun kadın çalışanlara koyduğu kural duyanları dehşete düşürdü.

The Mirror gazetesinin haberine göre, Pekin'de bira makinesi fabrikasının patronu her sabah kadın çalışanlarının kendisini öpmesini istiyor. Kadın çalışanlar sabah mesai başlangıcında saat 09.00 ile 09.30 arasında patronlarını öpmek için sıraya giriyorlar.

Çalışanlar bu durumdan rahatsız olsa da işlerini kaybetmemek uğruna patronlarının bu isteğini yerine getiriyor. Sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan bu görüntünün ardından patrona tepki yağdı.

 

Olumlu etkileniyorlarmış!

 

Bazı kullanıcılar 'bu yapılan sapıklık' gibi yorumlar yaparken, patrondan bir açıklama geldi. Patron, öpüşmenin çalışanların ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini iddia etti.

ETİKETLER

çinpatrontacizkadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24