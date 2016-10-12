Patrondan kadın çalışanlara taciz; her sabah zorla dudağından öptürüyor!

Çin'in başkenti Pekin'deki bir patron, her sabah kadın çalışanlarına zorla kendini öptürüyor

Çin'de bir fabrikanın patronunun kadın çalışanlara koyduğu kural duyanları dehşete düşürdü.



The Mirror gazetesinin haberine göre, Pekin'de bira makinesi fabrikasının patronu her sabah kadın çalışanlarının kendisini öpmesini istiyor. Kadın çalışanlar sabah mesai başlangıcında saat 09.00 ile 09.30 arasında patronlarını öpmek için sıraya giriyorlar.

Çalışanlar bu durumdan rahatsız olsa da işlerini kaybetmemek uğruna patronlarının bu isteğini yerine getiriyor. Sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan bu görüntünün ardından patrona tepki yağdı.

Olumlu etkileniyorlarmış!

Bazı kullanıcılar 'bu yapılan sapıklık' gibi yorumlar yaparken, patrondan bir açıklama geldi. Patron, öpüşmenin çalışanların ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini iddia etti.