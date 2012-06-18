Patrona çıplak fotoğraflı şantaj

Konya'da 36 yaşındaki 2 çocuk annesi M.E., emlakçılık yapan eski patronu 67 yaşındaki S.M.C.'yi paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip evine çağırdıktan sonra eşi 48 yaşındaki T.E. ile birlikte silah zoruyla soyup, cep telefonuyla çıplak fotoğraflarını çekti

Çıplak fotoğrafları nedenilye S.M.C.'ye şantaj yapan çift, 40 bin lira senet imzalatıp, 20 bin lirasını aldıktan sonra, otomobil aldırmak için gittikleri oto pazarında polis tarafından yakalandı.

Selçuklu İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Nihal Sokakta oturan M.E., iddiaya göre eski patronu S.M.C.'ye telefonla arayıp, "Acil paraya ihtiyacım var. Bize gelirmisin."dedi. S.M.C. de, M.E.'nin evine gitti. Bu sırada eve gelen M.E.'nin eşi nakliyeci T.E., karısı ve S.M.C.'ye baş başa sohbet ederken gördü. İddiaya göre T.E., S.M.C.'yi tabanca zoruyla tehdit edip soyunmasını istedi. Kıyafetlerini çıkartan S.M.C.'nin el ve ayaklarını bağlayan çift, daha sonra cep telefonuyla çıplak fotoğrafını çekti. Ardından S.M.C.'ye şantaj yapıp 40 bin lira senet imzalattıp, 20 bin lirasını aldı.

Fotoğrafları ailesini göstermekle şantaj yapan çift, S.M.C.'den otomobilini, kendi üzerlerine devretmesini istedi. Bu isteklerini kabul eden S.M.C., kendisine şantaj yapan çiftle notere gitti. Fakat otomobilin borcu olduğu için devredilemedi. Bunu üzerine çift, S.M.C.'den yeni bir otomobil almasını istedi. Çiftin istediğini kabul eden S.M.C., polisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine harakete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli çifti takibe aldı. S.M.C. ile dün öğle saatlerinde oto pazarında buluşmaya gelen M.E. ve eşi T.E., polis tarafından gözaltanı alındı.

T.E., polisdeki sorgusunda susma hakkını kullanırken, M.E., suçunu itiraf etti. Çiftin evlerinde yapılan aramada ise kuru sıkıdan bozma tabanca ile S.M.C.'yi imzalatıkları senet ile cep telefonunda kayıtlı çıplak fotoğraflar ele geçirildi.

M.E. ve T.E., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.