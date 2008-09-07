'Patron bakire Meryem olsun'





AB'nin "Hıristiyan kulübü" olduğu tartışmaları Polonya Kardinali'nin "Meryem Ana, AP'nin koruyucu patronu" olsun önerisi ile yeniden alevlendi..



Avrupa Anayasası olarak kabul edilmesi planlanırken İrlanda'nın itirazı ile rafa kaldırılan Lizbon anlaşması hazırlanırken üye ülkelerin Hıristiyan kökenlerine atıfta bulunulması uzun süre tartışılmıştı. Muhafazakârların sonuç vermeyen çabaları anlaşmada böyle bir vurgu için yetmedi. Ancak AB bugünlerde Polonyalı Kardinal Jozef Glemp'in "Meryem Ana AB'nin resmi koruyucusu olsun" şeklindeki önerisini gündemine aldı. Avrupa Anayasası'nda "Avrupa Birliği Hıristiyanlık temeline dayanır" tezinin yer almasının da en ateşli savunucusu olan Glemp'in teklifi AB Psikoposlar Birliği Komisyonu'nda görüşülecek.



POLONYA MECLİSİ KABUL ETTİ



Geçtiğimiz yıl "Polonya Meclisi'nin koruyucusu Meryem Ana'dır" kararını aldıran Kardinal Jozef Glemp, aynı kararın Avrupa Parlamentosu tarafından da alınmasını istediğini açıkladı. Koyu bir Katolik olan Glemp görevini geçen yıl komünist rejimin ajanı olduğu ispatlandıktan sonra istifa eden eski Kardinal Stanislaw Wielgus'dan almıştı. AP içinde muhafazakâr Hıristiyanlar kanat öneriye destek veriyor. Ancak aralarında Müslümanların da olduğu bazı üyeler böyle bir öneriye AB'yi din eksenli bir birlik haline getireceği eleştirisinde bulunuyor.