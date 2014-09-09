'Patron asansör arızasını biliyordu, eyleme katılacağız diye kovulduk'

Mecidiyeköy'de asansör faciasının yaşandığı şantiyede çalışan bir grup işçi eylem yaptı. Baretlerini kan kırmızısına boyayan işçiler, "Animakın (asansör) arızalı olduğundan bütün şirket yetkililerinin, Aziz Torun dahil herkesin bilgisi vardı" dedi. İşçiler adına konuşa Maruf Eren, “Eyleme katılacağız diye çıkışlarımız verildi. İşten çıkarıldık. Biz işçiyiz, her yerde iş buluruz. Ekmeğimizi taştan çıkaran insanlarız” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve İdris Tiftikçi’nin haberine göre, 10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy'deki Torun Center şantiyesi önünde dün toplanan bir grup işçi, kanı temsil eden kırmızıya boyadıkları baretleri ile eylem yaptı.

‘İşten çıkarıldık’

Torunlar İnşaat 'ın sahibi Aziz Torun'un "Eylem yapanlar bizim işçiler değil, başka yerlerden gelip eylem yapıyorlar" sözlerine tepki gösteren işçiler, işyeri kartlarını kameralara gösterdi.

İşçiler adına konuşan Maruf Eren, "Dün akşamdan beri şirketin yoğun baskısı var. 150 işçi kaldı içeride. Çoğu da korkudan eyleme katılmadı. Eyleme katılacağız diye çıkışlarımız verildi. İşten çıkarıldık. Biz işçiyiz, her yerde iş buluruz. Ekmeğimizi taştan çıkaran insanlarız" diye konuştu.

‘Aziz Torun biliyordu’ iddiası

Şirketin yaptığı uygulamanın anlık arıza giderme olduğunu söyleyen Eren," Aman iş durmasın, 5 dakikada hemen çalışsın, işçiler durmasın, animakın (Asansör) arızası giderildi. Tekrar çalışmaya başlandı. Animakın arızalı olduğundan bütün şirket yetkililerinin, buna Aziz Torun dahil herkesin bilgisi vardı" diye konuştu.

Sendikacılar destek verdi

İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa Adnan Akyol da eylem yapan işçilere destek verdi. Akyol, inşaatta çalışan işçilerin dışarı çıkmasının engellendiğini de öne sürdü.