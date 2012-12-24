Patriotların karşılığı İsrail vetosunun kaldırılması mı oldu?

Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'de konuşlandırılacak patriot füzeleri yeni bir tartışmaya neden oldu Jaruselam Post gazetesi füze sistemine karşılık Türkiye'nin uzun zamandır NATO'da İsrail'e uyguladığı vetosunu kaldıracağını öne sürdü.

Milli Gazete'de yer alan habere göre İsrail'de yayımlanan Jarusalem Post gazetesi Türkiye'nin füzelere karşılık olarak İsrail'in NATO ile işbirliği konusundaki vetosunu kaldıracağını öne sürdü. Gazete kararın Türkiye'nin NATO'dan Patriot füzeleri talebi karşılanırken geldiğine dikkat çekti. Yetkililer NATO'nun füzeleri, İsrail ile ilişkilerde buzların çözülmesinde Türkiye'yi ikna etmek için bir araç olarak kullandığı şeklinde değerlendirdi.