'Patriotlar, barış reçetesi sunmuyor'

Times gazetesi, Suriye’nin olası bir füze saldırısına karşı güney sınırına yerleştirilen Patriot savunma sistemini sayfa manşetine taşımış.

Adana mahreçli haberde; ABD, Almanya ve Hollanda tarafından yerleştirilen ve NATO komutasında olan sistemin Suriye’nin kuzeyinde ‘uçuşa yasak bölge’ oluşturma amacı taşımadığının söylendiği aktarılıyor.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nden Aaron Stein ise sistemin siyasi olduğu kadar stratejik olduğunun altını çiziyor:

“Her anti-balistik füze sisteminin alt edilmesi kolaydır ve Esad’ın elinde, Patriot önleyicilerinden fazla sayıda füze var.”

Independent ise Suriye’yle ilgili gelişmelerin zamanlamasına işaret ediyor.

İsrail’in Suriye’deki bir hedefi havadan vurduğu hafta Türkiye sınırına füze savunma sisteminin yerleştirildiğine ve İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe’yi kuzeye taşıdığına dikkat çekilen başyazıda şöyle deniyor:

“Her ikisi de görünürde savunmaya yönelik düzenlemeler ama hiçbiri bir barış reçetesi sunmuyor.”

Guardian gazetesinin kıdemli dış politika muhabiri Jonathan Steele,“Batı çizgisini desteklemeyen” Suriyeli muhaliflerin İsviçre’de yaptıkları toplantının gözlerden kaçırıldığını yazıyor.

Habere göre, çoğu Suriye’de yaşayan ve laiklik yanlısı entelektüellerden oluşan bu muhalifler, hem silahlı mücadeleye hem de yabancı müdahaleye karşı çıkıyor ve bir an önce ateşkes sağlanmasını istiyor.

Ancak Cenevre’de yapılan toplantıya katılmak isteyen 60 civarında kişiye vize verilmemiş. Demokratik Değişim Ulusal Koordinasyonu grubuna göre, bu engellemenin arakasında; Türkiye, Körfez ülkeleri ve Batı tarafından desteklenen grupların Suriye’deki tüm muhalefeti desteklediği görüntüsüne zarar gelmesi korkusu var.

BBCTürkçe