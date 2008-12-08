Patrik’ten kutlama

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine patrikhanemiz, cemaatimiz ve şahsım adına canı gönülden tebriklerimizi sunuyoruz." dedi.



Bartholomeos, Rus Ortodoks Kilisesi'nin dini lideri 2. Aleksiy'in cenaze törenine katılmak üzere Moskova'ya gitti. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan basın mensuplarına açıklama yapan Bartholomeos, ''Çok önemli bir kardeşimizi kaybetmiş durumdayız. Cenazesine katılmayı bir vazife olarak telakki ediyorum''dedi.



Patrik 2. Aleksiy ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını anlatan Bartholomeos, Ukrayna ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılarla aradaki anlaşmazlıkların giderildiğini söyledi.



Bu buluşmalarla ilişkilerin kuvvetlendiğini söyleyen Patrik Bartholomeos, "Kiliselerimiz için, dünyadaki barış ve beraberlik için çalışmaya karar vermiştik. Yüce Allah onu yanına çağırdı. Şimdi onun halefiyle ve diğer Ortodoks patrikleriyle geçen ekim ayında İstanbul'da anlaştığımız gibi işbirliği yapıp hem kilisemizin problemlerine güzel çözümler üreteceğiz hem de dünya barışına, kardeşliğe, dinler ve kültürler arası diyaloga katkıda bulunacağız.'' dedi.



Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Patrik Bartholomeos, "Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine patrikhanemiz, cemaatimiz ve şahsım adına canı gönülden tebriklerimizi sunuyoruz. Yüce Allah memleketimizi kazadan, beladan korusun. Ve hepimize barış ve kardeşlik içinde yaşamayı nasip etsin'' şeklinde konuştu.





