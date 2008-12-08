T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Patrik’ten kutlama

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

08 Aralık 2008 02:00

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine patrikhanemiz, cemaatimiz ve şahsım adına canı gönülden tebriklerimizi sunuyoruz." dedi.

Bartholomeos, Rus Ortodoks Kilisesi'nin dini lideri 2. Aleksiy'in cenaze törenine katılmak üzere Moskova'ya gitti. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan basın mensuplarına açıklama yapan Bartholomeos, ''Çok önemli bir kardeşimizi kaybetmiş durumdayız. Cenazesine katılmayı bir vazife olarak telakki ediyorum''dedi.

Patrik 2. Aleksiy ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını anlatan Bartholomeos, Ukrayna ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılarla aradaki anlaşmazlıkların giderildiğini söyledi.

Bu buluşmalarla ilişkilerin kuvvetlendiğini söyleyen Patrik Bartholomeos, "Kiliselerimiz için, dünyadaki barış ve beraberlik için çalışmaya karar vermiştik. Yüce Allah onu yanına çağırdı. Şimdi onun halefiyle ve diğer Ortodoks patrikleriyle geçen ekim ayında İstanbul'da anlaştığımız gibi işbirliği yapıp hem kilisemizin problemlerine güzel çözümler üreteceğiz hem de dünya barışına, kardeşliğe, dinler ve kültürler arası diyaloga katkıda bulunacağız.'' dedi.

Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Patrik Bartholomeos, "Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam alemine patrikhanemiz, cemaatimiz ve şahsım adına canı gönülden tebriklerimizi sunuyoruz. Yüce Allah memleketimizi kazadan, beladan korusun. Ve hepimize barış ve kardeşlik içinde yaşamayı nasip etsin'' şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24