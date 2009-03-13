Patrikhane 3 boyutlu turla internette

"www.360tr.com" adlı multi-medya grubu, "İnsanlığın Ortak Projesi: İstanbul" konsepti çerçevesinde Fener Rum Patrikhanesini, "Virtual Reality (VR) Panoramik Fotoğraf Teknolojisi" ile internet ortamına taşıdı.



Proje Yönetmeni İmdat Demir, "İnsanlığın Ortak Projesi: İstanbul" konseptinin bir vurgu projesi olduğunu belirterek, projenin, İstanbul'un çok kültürlü yapısını öne çıkarma stratejisi çerçevesinde, global düzeyde farkındalık yaratmayı amaçladığını vurguladı. Demir, bu kapsamda sinagoglar, kiliseler ve camilerin proje çerçevesinde değerlendirileceğini bildirdi.



3 boyutlu imkânı



Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını, çalışmayla 3 boyutlu bir gezi imkânı sunulduğunu anlatan Demir, "www.360tr.com/patrikhane" adresinden gezilebilecek proje için 6 aylık bir çalışma yapıldığını bildirdi.



İmdat Demir, şu bilgileri verdi:

"Patrikhanenin tüm bölümlerinin yer aldığı proje, İngilizce ve Türkçe içerikle sunuluyor. Rum Ortodoks Patrikhanesi de Aya Yorgi Kilisesi'nin avlusunda yer alıyor. 16. yüzyılda manastır olarak kullanılan Aya Yorgi'ye, Patrikhane 1602 yılında taşınmış. Kilise, mimari olarak sade görünümlü ama içerisinde çok değerli eşyalar var. 5. yüzyıldan kaldığı söylenen patrik tahtı, dünyada benzeri çok az sayıda bulunan üç mozaik ikon, Kudüs'te Hz. İsa'nın bağlanarak kırbaçlandığı kabul edilen bir sütun ve üç azizeye ait tabutlar kilisede yer alıyor."



Sırada Mescid-i Aksa da var



Türkiye'nin tanıtımı için dünya çapında projeler yapan "www.360tr.com" multi-medya grubunun, daha önce Topkapı Sarayı, Ayasofya, Mardin Süryani Kadim Kırklar Kilisesi, Çanakkale Cephesi ve Şehitliği ile Kapadokya'yı aynı yöntemle sanal ortama taşıdığını bildiren Demir, önümüzdeki aylarda Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi, Ağlama Duvarı ve Mescid-i Aksa'nın da 3 boyutlu olarak internet ortamına taşınacağını bildirdi.

