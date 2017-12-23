Patrik Genel Vekili Ateşyan’dan Ermeni kilisesine: Devlete itaat etmelisiniz

Ruhaniler Genel Meclisi’nin Patrik Genel Vekilliği’ni sonlandırmasının ardından Patrikhane yönetiminden ayrılan ancak görevinden istifa etmeyi reddeden Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye devletinin kendisini İstanbul Ermenileri patrik vekili olarak tanıdığını belirterek kiliseye “devlete itaat” çağrısında bulundu.

Agos’ta yer alan habere göre, Ermenistan’da bir basın toplantısı düzenleyerek Patrik seçiminde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ateşyan Türkiye’deki sürecin aktörlerine devlete itaat çağrısı yaptı ve Ankara'nın kendisini 'İstanbul Ermenileri Patrik Vekili' olarak tanıdığını söyledi.

"Devletin izni olmadan patrik seçemezsiniz"

Patrik seçiminin sadece devletin izniyle gerçekleşebileceğini, Ankara’dan ise bu yönde bir izin çıkmadığını kaydeden Ateşyan şöyle konuştu:

“Devlete itaat etmelisiniz. Devletin izni olmadan patrik seçemezsiniz. Kilise mensupları kendi başlarına bu kararı alamazlar. Vali beni çağırarak sürecin öncesindeki duruma dönmemizi, benim vekil kalmam gerektiğini söyledi.”

“Benim için 'Erdoğan’ın kardeşidir' dediler; iyi ilişkilere sahipsem bu cemaatimin çıkarınadır”

Ateşyan ayrıca son sekiz yıl boyunca İstanbul Ermenileri için çalıştığını, pek çok başarılar elde ettiğini ama bunların kimse tarafından görülmediğini, sadece Türkiye’de iktidarla olan iyi ilişkilerinden ötürü eleştirildiğini belirtti. Ateşyan “Benim için Erdoğan’ın kardeşidir dediler. Eğer Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilere sahipsem bu benim cemaatimin çıkarınadır” ifadelerini kullandı. Ateşyan, Ruhani Genel Meclisi’nin Patrik Mutafyan’ı emekli etme hakkı olmadığını da öne sürdü.

2016 Ekim ayında toplanan Ruhaniler Genel Meclisi 2008 yılından beri görevini yerine getiremeyen Patrik Mutafyan’ı emekli ve makamını da boş ilan etmiş seçim süreci başlamıştı. 2017 Mart ayında Ruhaniler Genel Meclisi’nce Başepiskopos Bekçiyan seçime kadar Patrikhane’yi yönetmesi için Patrik Kaymakamı seçilmiş, Ateşyan seçimi kaybetmişti. Ateşyan seçimden sonra Patrikhane yönetimini bırakmış ancak Patrik Genel Vekilliği görevinden istifa etmemişti. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Bekçiyan’ın Patrik Kaymakamlığı’na itiraz ettiğini söylemişti.