Patrik Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gökçeada'da ayine katıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçen yıl restore edilip ibadete açılan Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis katıldı.

Gökçeada ilçesi Şirinköy’deki Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'in yönettiği ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis de katıldı. Gökçeada'daki Rum cemaati üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ayinde, İncil'den bölümler okundu, dualar edildi.

Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise, geçen yıl tamamlanan restorasyonun ardından 55 yıl sonra ibadete açılmıştı.