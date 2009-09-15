Patrick Swayze, öldü!







Amerikalı oyuncu Patrick Swayze yaşamını yitirdi.

Patrick Swayze'ın sözcüsü, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncunun 57 yaşında hayata veda ettiğini belirtti.

1952'de Houston'da doğan Swayze, annesi koreograf, dansçı ve dans öğretmeni Patricia Yvonne Helen'ın okulunda dans eğitimi aldı. Greace müzikalinin Broadway versiyonunda rol alan Swayze, 1983'deki "The Outsiders" (Dışlanmışlar) filmiyle tanınmaya başladı. 1985'deki "North and South" (Kuzey ve Güney) dizisinde ise ilk büyük başarısını yakaladı.

1987'deki "Dirty Dancing" (İlk Dans, İlk Aşk) filmindeki dans öğretmeni "Johnny Castle" rolü ile üne kavuştu. Swayze, filmdeki rolüyle "Altın Küre" adaylığını kazandı. Film müziği "She's Like the Wind" şarkısını seslendirdi. Şarkı da listelerde birinciliğe oturdu.

En önemli filmi 1990'deki Demi Moore ve Whoopi Goldberg ile oynadığı "Ghost" (Hayalet) oldu. 1991'de Keanu Reeves ile macera filmi "Point Break"de (Kırılma Noktası) oynadı ve People dergisi tarafından yılın en seksi erkeği seçildi.

1996'de "Letters from a Killer" (Bir Katilden Mektuplar) filmini çekerken attan düştü. İki ayağı kırıldı ve omzundaki dört tendon koptu. Filme iki ay ara verildi, film 1999'ta sinemalarda izlenebildi.

Sakatlığı nedeniyle beyaz perdeden uzak kalsa da 2000'de Billy Bob Thornton ve Charlize Theron ile "Waking Up in Reno" (Çarpık İlişkiler) ve Melanie Griffith ile oynadığı "Forever Lulu"da (Daima Lulu) beğeni topladı.

Aynı yıl kendi kullandığı küçük uçakla kaza geçirdi. Uçak acil iniş yaptı, oyuncu yara almadı.

Sonraki çalışmaları 2001'deki Donnie Darko, 2004'te "King Solomon's Mines", 2007'de "Christmas in Wonderland", 2008'de "Powder Blue" oldu. 2004'deki "Dirty Dancing 2" ise ilkinin başarısını yakalayamadı.

1975'den bu yana Lisa Niemi ile evli olan Patrick Swayze Mart 2008'de pankreas kanserine yakalandığını açıkladı.