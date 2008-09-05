”Pato’nun zamana ihtiyacı var”

Brezilyalı yıldız Emerson vatandaşı Pato'nun Bologna maçındaki performansını değerledirdi ve genç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ronaldinho ile ilgili olarak ise tecrübeli futbolcu, "Onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz" yorumunda bulundu.



Milan’ın orta saha oyuncusu Emerson kendi kondüsyonu hakkında bilgi verirken, Ronaldinho ve Alexandre Pato’nun Bologna mağlubiyetindeki performanslarını değerlendirdi.



Sezonun başlangıcı Emerson için çok da iyi olmadı. Milan’ın kendi sahasında kaybettiği Bologna maçında son 5 dakika forma giyen tecrübeli ismin, yine de kendine ve takımına olan güveni tam.



“Çok fazla süre alamadım, fakat bu takımın parçası olabilmek çok önemli”



Bologna mağlubiyeti hakkında konuşan oyuncu, “Çok gol pozisyonuna girdik, fakat bunları değerlendiremedik. Bu tabi ki böyle devam etmeyecek. Biraz şansa ihtiyacımız var” dedi.



Emerson ayrıca Ronaldinho ve Pato’nun performanslarını da değerlendirdi.



“Dinho çok iyi bir futbolcu, ne zaman ne yapabileceğini kestiremiyorsunuz. Sizi antremanda bile gelişmeye zorluyor”



“Pato şu an çok genç, biraz daha sabırlı olunması lazım. İtalya’da yalnız ve daha zamana ihtiyacı var” '



Real Madrid'den geçtiğimiz sezon Milano'ya transfer olan fakat sakatlıklarla boğuştuğu için burada çok fazla forma şansı bulamayan Emerson, bu sezon Milan'ın önemli kozlarından biri olacak.

