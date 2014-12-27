Pato'nun menajeri Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı

Brezilya basınında geçtiğimiz günlerde yer alan “Fenerbahçe Pato'yu istiyor” iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Pato'nun menajeri, Brezilyalı yıldıza çok önemli kulüplerden teklif olduğunu ancak bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin olmadığını söyledi.

Skorer'in haberine göre, bonservisi Corinthians takımında olan, bu sezon kiralık olarak Sao Paulo forması giyen Pato'nun menajeri Gilmar Veloz, Pato'ya ilgi gösteren kulüpler olduğunu ancak bunların içerisinde iddia edildiği gibi sarı-lacivertlilerin bulunmadığını söyledi.

Birçok önemli Brezilyalı futbolcunun geçmişte oynaması nedeniyle sarı-lacivertlileri yakından tanıdıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Gilmar Veloz, "Pato için Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Onu Avrupa'dan birkaç kulüp istiyor. Ancak Fenerbahçe bu kulüpler arasında yok. Kendisini isteyen bu ekiplere rağmen Pato'nun şu an için yola ülkesinde devam etmesi daha büyük bir ihtimal olarak görünüyor" diye konuştu.

Uzun yıllar Milan'da oynayan ve İtalyan ekibinde lig şampiyonluğu yaşayan Pato, ardından Corinthians'a gitmişti. 25 yaşındaki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezonu ise Sao Paulo'da kiralık olarak geçirdi. Pato 26 kez de Brezilya Milli Takımı forması giydi ve bu maçlarda 10 gol kaydetti.