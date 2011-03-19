-PATNOS'TA İZİNSİZ GÖSTERİ AĞRI (A.A) - 19.03.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Nevruz kutlamalarının ardından izinsiz gösteri düzenleyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, BDP tarafından hazırlanan Nevruz Kutlamaları ilçenin Beylerbey Caddesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğin sona ermesinin ardından bazı gruplar, caddede izinsiz gösteri düzenleyerek çevre güvenliği alan polise taşla saldırdı. Güvenlik güçleri göstericileri gaz bombası ve basınçlı su kullanarak dağıttı. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 14'ü gözaltına alındı.