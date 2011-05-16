-PATNOS'TA CHP SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI PATNOS (A.A) - 16.05.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, BDP'liler tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen bir grup, CHP seçim bürosuna ve polise taşla saldırdı. Alınan bilgiye göre, aralarında Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz ile BDP İlçe Başkanı Bekir Acar'ın da bulunduğu bir grup, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek bahanesiyle ilçe merkezindeki ''Demokratik Çözüm Çadırı'' önünde toplandı. Buradan ellerindeki afiş ve pankartlarla Menderes Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen grup, caddede basın açıklaması yaparak, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etti. Daha sonra yeniden çadıra doğru yürüyen kalabalık arasında bulunan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup, çevrede güvenlik önlemi alan polise ve bazı iş yerlerine taşla saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulunduğu grup, ara sokaklara dağılırken, Cumhuriyet Caddesi'nde tekrar biraraya gelen göstericiler, caddede bulunan CHP seçim bürosunu taşladı. Göstericiler, polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Polis, olayların ardından ilçe merkezinde yoğun güvenlik önlemi aldı.