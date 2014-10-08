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Patnos'ta belediye binası ateşe verildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olaylarda eylemciler molotof kokteylleri ile belediye binasını bastı, iş araçları yakıldı

08 Ekim 2014 21:36

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olaylarda belediye binası ve çok sayıda araç yakıldı, işyerlerlerine zarar verildi.

DHA'nın haberine göre, gösterisi sırasında bir grup, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Patnos Belediyesi’ni hedef seçti. Belediye Başkanı AK Partili Cem Afşin Akbay’ın ve çalışanların boşalttığı Belediye binasına sine giren eylemciler, burada makine parkında bulunan itfaiye aracı, kamyon, traktör, iş makinesi, minibüs gibi taşıtları çalıştırarak ilçe merkezine getirdi.

Eylemciler, molotof kokteyller atarak üç katlı Belediye binasını içerden ve dışardan ateşe vererek yaktı. İlçe merkezine götürülen araçlar da birer birer molotof kokteylleri atılarak yakıldı.

Kurtarılan bazı taşıtlar Tugay Komutanlığı’nın parkına çekildi. Ayrıca Atatürk Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nin inşaatı için bulunan kerestelerde yakılırken, bankalara ait ATM’ler de yerlerinden söküldü, işyerlerinin camları ve kepenkleri kırıldı.

Olaylar sırasında polis yetersiz kaldı, asker ve çevre illerden polis takviyesi yapıldı.

 

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