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Patlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstü

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı

29 Eylül 2018 21:18

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Denizli Mahallesi’nde ormanlık alanda kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kazı malzemeleri, jeneratör, hilt, matkap ve patlayıcı maddeye el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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